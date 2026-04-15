Alcaraz se oglasio nakon što se povukao iz Barcelone: ‘Ozljeda je ozbiljnija nego što smo mislili’

Drugi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz povukao se s turnira u Barceloni zbog ozljede desnog zapešća, objavili su organizatori.

Alcaraz se ozlijedio tijekom pobjede u prvom kolu nad Fincem Ottom Virtanenom sa 6-4, 6-2, ali je usprkos bolovima uspio završiti meč. U drugom kolu je trebao igrati protiv Čeha Tomaša Machača.

Čeh se tako bez borbe plasirao u četvrtfinale gdje će se suočiti s Andrejem Rublevom ili Lorenzom Sonegom.

“Nažalost, neću moći nastaviti na ovom turniru. Osjetio sam kako mi zglob popušta tijekom meča. Nakon testova, vidjeli smo da je ozljeda ozbiljnija nego što smo svi očekivali i moram slušati svoje tijelo. S velikom tugom moram ići kući kako bih što prije započeo oporavak sa svojim timom, liječnicima i fizioterapeutom te pokušao biti što zdraviji za turnire koji me očekuju”, poručio je 22-godišnji Španjolac koji je dva puta slavio u Barceloni (2022, 2023), a lani je izgubio u finalu.

Alcaraz će nakon turnira u Barceloni izgubiti 280 bodova. Stoga će Jannik Sinner na Madrid Open stići kao svjetski broj jedan s prednošću od 390 bodova.

Očekuje se da će se Alcaraz vratiti u akciju u Madridu koji počinje 22. travnja.

