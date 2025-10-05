Anisimova slavila u Pekingu i stigla do četvrtog naslova karijere

Podijeli :

AP Photo/Ng Han Guan via Guliver

Amerikanka Amanda Anisimova pobjednica je teniskog WTA 1000 turnira u Pekingu s nagradnim fondom od 7.6 milijuna eura.

U finalu je treća nositeljica nakon sat i 48 minuta pobijedila Čehinju Lindu Noskovu 6-0, 2-6, 6-2.

Anisimova, ovogodišnja finalistica Wimbledona i US Opena, sjajno je započela meč i iskoristila nervozu mlade Noskove, koja je igrala u svom prvom WTA 1000 finalu. Nakon što je prvi set izgubila 0-6, 20-godišnja Čehinja se opustila, zaigrala bolje i samouvjereno osvojila drugi set. U trećem je iskusnija Amerikanka ponovno bila korak ispred, zabilježivši jednu od najvećih turnirskih pobjeda u karijeri nakon sat i 48 minuta.

Za 24-godišnju Amerikanku to je bio četvrti naslov u karijeri i prvi od veljače ove godine, kada je bila najbolja na turniru iste razine u Katru. Ima i titule iz Bogote (2019.) i Melbournea (2022., WTA 250). Ove godine izgubila je u finalu Queen’s turnira.

Noskova je peti put igrala u finalu turnira najviše razine i ostala je pri jedinoj tituli s prošlogodišnjeg Monterreya. Ove godine izgubila je i u finalu domaćeg turnira u Pragu. No, 20-godišnja Čehinja u ponedjeljak će napredovati na 17. mjesto nove WTA ljestvice, što će biti najviši plasman u njezinoj karijeri. Anisimova će ostati na četvrtom mjestu ljestvice.