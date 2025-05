Amerikanka ipak prejaka za Marčinko u Zagrebu: ‘Nije bio moj dan, a sad Roland Garros’

Podijeli :

GEPAxpictures xWalterxLuger via Guliver Images

Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 223.) nije uspjela ući u polufinale ITF W75 Zagreb Opena, jer je u četvrtfinalnom dvoboju odigranom u četvrtak na središnjem terenu teniskog centra na Šalati bolja od nje sa 6:1, 7:5 bila Amerikanka Caty McNally (WTA - 283.)

Bio je to loš dan 19-godišnje Zagrepčanke, koja se, unatoč tomu, nije prestala boriti sve do zadnjeg poena. Nije posustala ni kad je zaostajala 1-6, 0-3. Uspjela je doći do 5-5 u drugom setu, ali kad je trebala izboriti ‘tie-break’ i bila na početnom udarcu, ostala je bez poena.

POVEZANO Prižmić u četvrtfinalu Zagreb Opena: ‘Imam osjećaj da svaki dan igram sve bolje’

“Protiv ovakve igračice je malo kasno ‘upaliti se’ na set i 0-3. Dosta sam loše igrala prvi set i pol, nisam našla ni ritam ni igru. Ona je to iskoristila. Uspjela sam se vratiti do 5-5, ali nažalost, danas nije bio moj dan”, rekla je Petra Marčinko kojoj je dodatne probleme, pogotovo na servisu, radio i vjetar.

“Teže je servirati po vjetru, ali meni, općenito, kad ništa ne ide, onda ne funkcionira ni servis. Sve je bilo povezano jedno s drugim.”

Petru je ovaj poraz još malo više zabolio, s obzirom da se radi o turniru koji se odigrava na terenima na kojima provodi najviše vremena tijekom godine.

“Ako bih negdje htjela napraviti rezultat, to je ovdje, ali moram se okrenuti sljedećem tjednu i kvalifikacijama za Roland Garros te ovo zaboraviti što prije”, zaključila je Marčinko.

Hrvatska će sigurno imati predstavnicu u polufinalu, a tko će to biti u međusobnom dvoboju će odlučiti Iva Primorac (WTA – 380.) i Tara Wurth (WTA – 263.). Pobjednicu u polufinalu čeka peta nositeljica Tajlanđanka Lanlana Tararudee (WTA – 197.) koja je sa 6-3, 6-4 bila bolja od Španjolke Andree Lazaro Garcije.

Hrvatska na ITF turniru tenisačica već ima i jednu predstavnicu u finalu. Naime, Lucija Ćirić Bagarić je u konkurenciji parova ušla u finale s Ruskinjom Vitalijom Djatčenko, jer su im Amerikanka McNally i Australka Preston predale polufinalni meč. Hrvatsko-ruski par će se u petak za naslov boriti protiv prvih nositeljica, portugalskih sestara Francisce i Matilde Jorge, koje su u polufinalu svladale Slovenke Kristinu Novak i Živu Falkner sa 6-7 (2), 6-3, 10-6.