Alcarazov otac odgovorio bivšem treneru, jedna rečenica mu je bila dovoljna

Rastanak Juana Carlosa Ferrera i Carlosa Alcaraza tema je mjeseca u svijetu tenisa, a novu je epizodu dobio nakon što je Ferrero prekinuo šutnju u intervjuima za španjolske medije.
„Znam da se mnogo govori o novcu, ali ja sam još od mladosti uvijek pokazivao da novac nije najvažniji. Nije točno da sam tražio više, ali jest da sam imao visok postotak zarade i na tome sam im zahvalan. Odmah sam rekao da pitanje novca nije ključno niti je motiv mog rada s Carlosom“, rekao je, između ostalog, Ferrero.
Ono što se provlači kroz brojne tekstove jest da je najveći raskol bio na relaciji između Ferrera i Carlosa Alcaraza starijeg.
Međutim, Carlitosov otac nije želio dublju raspravu putem medija. Samo je preko španjolske novinske agencije EFE poručio:
„Svaka osoba je slobodna iznijeti mišljenje na temelju onoga što zna.“
Alcaraz stariji dalje nije želio komentirati.
