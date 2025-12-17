Ferrero o rastanku s Alcarazom: ‘Volio bih da sam mogao nastaviti’

“Danas je težak dan. Jedan od onih kada je teško pronaći prave riječi. Oproštaj nikada nije lak, osobito kada iza njega stoji toliko zajedničkih iskustava“, započeo je 45-godišnji Ferrero te dodao:

“Naporno smo radili, rasli zajedno i dijelili nezaboravne trenutke. Želim vam zahvaliti na vremenu, povjerenju, učenju i, iznad svega, na ljudima koji su me okruživali tijekom ovog putovanja. Sa sobom nosim smijeh, prevladane izazove, razgovore, podršku u teškim trenucima i zadovoljstvo što sam bio dio nečega doista jedinstvenog.“

Zajedno su osvojili 24 naslova, od čega šest na Grand Slam turnirima.

“Danas se završava jedno vrlo važno poglavlje mog života. Zatvaram ga s nostalgijom, ali i s ponosom i uzbuđenjem zbog onoga što dolazi. Znam da me sve što sam proživio pripremilo da budem bolji.“

Ferrero se zahvalio Alcarazu, ali i ostalim članovima tima.

“Hvala ti, Carlos, na povjerenju, trudu i na tome što si svojim natjecateljskim duhom učinio da se osjećam tako posebno. Želim ti sve najbolje, kako profesionalno tako i osobno. Također želim zahvaliti cijelom timu što mi je tijekom svih ovih godina olakšavao posao. Uz vas sam naučio da posao nije samo u zadacima ili rezultatima, već u ljudima koji hodaju uz tebe. Svatko od vas ostavio je trag na meni koji nikada neću zaboraviti. Bili smo nevjerojatan tim unatoč teškoćama i siguran sam da ćete nastaviti ostvarivati velike uspjehe“, napisao je Ferrero te zaključio:

“Volio bih da sam mogao nastaviti. Uvjeren sam da se lijepe uspomene i dobri ljudi uvijek pronađu na putu jedni drugima. Hvala vam od srca.“

Prije Alcaraza, Ferrero je kratko surađivao s Alexanderom Zverevom, a ostaje vidjeti koji ga izazov čeka sljedeći.

