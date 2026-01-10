Alcaraz i Sinner u revijalnom meču u Koreji zaradili četiri milijuna eura

Podijeli :

Antoine Couvercelle via Guliver

Prva dva reketa svijeta Carlos Alcaraz i Jannik Sinner odigrali su revijalni teniski meč u Seulu.

Alcaraz je prvi set dobio rezultatom 7:5 nakon što je napravio break u 12. gemu, dok je drugi set odlučen tie-breakom kojeg je Španjolac dobio s 8:6.

Za dva seta im je bilo potrebno 108 minuta, a za to su svaki dobili po dva milijuna eura.

Obojica će sada otputovati u Melbourne, gdje ih čeka prvi Grand Slam sezone Australian Open.