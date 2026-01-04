SKener: Littler opasno prijeti najvećem pikadistu svih vremena, nitko se ne bi čudio da ga ulovi

Luke Littler je u subotu navečer sa samo 18 godina odigrao svoje treće finale PDC Svjetskog prvenstva u pikadu. Mladi Englez je svoje prvo odigrao 2024. godine protiv Lukea Humphriesa gdje je propustio 4-2 u setovima i set-strelicu na dvostrukom dva za 5-2. Nije to mladog "The Nukea" pokolebalo jer je sljedeće godine postao najmlađi osvajač SP-a u povijesti da bi ove godine samo nadogradio svoju dominaciju novim osvojenim svjetskim naslovom.

Koliko je dominantan mladi Englez dovoljno govori podatak da je od 10 takozvanih “Majora” on osvojio već osam takvih turnira. U toj rubrici jedino mu nedostaje Europsko prvenstvo i World Masters koji će se odigrati za manje od mjesec dana. Svi ovi njegovi rezultati ukazuju na jedno, a to je da su uspjesi Phila Taylora, najvećeg pikadista svih vremena u velikoj opasnosti.

Legendarni “The Power” je osvojio 14 PDC Svjetskih prvenstava uz još dva iz BDO organizacije. Taylor je tome dodao i svaki “Major” od kojih je svaki osim Mastersa i ugašene Lige prvaka osvojio više od tri puta. Jedini koji mu je izmaknuo je World Series Finals koji se pojavio u zalasku njegove karijere pa Taylor praktički nije imao vremena za osvajanje tog turnira. Tako u toj kategoriji Littler ima prednost jer je on u svoja dva nastupa na tom turniru upisao naslov i poraz u finalu te je tako nadmašio najbolje učinke iskusnog Engleza (polufinale).

Sada kada okvirno znate što je to Taylor osvojio u svojoj dugogodišnjoj karijeri i što je Littler napravio u samo tri godine, od kojih su dvije bile na PDC Pro Touru, možete vidjeti koliko je zapravo nevjerojatno očekivati da će Littler dostići 79 osvojenih PDC turnira koliko ih ima Taylor. No, nevjerojatni Littler bi po svemu prikazanom u ove tri godine to trebao napraviti.

Prije svega tu treba spomenuti njegovu igru, koja kada je na vrhuncu, a često to jest, omogućuje da mu nijedan pikadist mu ne može parirati. O tome dovoljno govori njegov učinak u mečevima gdje se odigralo 20 ili više legova. U takvim susretima Littler je upisao nevjerojatnih 26 pobjeda, a jedini poraz bio mu je u finalu Svjetskog prvenstva protiv Lukea Humphriesa. Kada se format skrati, Littler je ranjiviji, ali sve češće 18-godišnjak u svoje mečeve kreće u ubrzanom ritmu pa je tako na World Grand Prixu pokazao da mu ni tamo oni najbolji ne mogu zaprijetiti. Najbliži tome bio je Gerwyn Price koji ga je imao na konopcima, ali ga nije dokrajčio.

Ono što još ide na ruku Littleru je što on dominira u dobu kada je pikado praktički na vrhuncu ili barem u ubrzanom rastu po broju kvalitetnih igrača. Gledajući prosjek u finalima Svjetskog prvenstva, od Taylora bi izgubio u samo tri navrata, 2001., 2006. i 2009., a zanimljivo je da nijedan gubitnik finala u povijesti nije imao veći prosjek od Littlera u subotu (106,02).

Iako se svake godine pojavljuje neki novi vrhunski pikadist i ovi trenutačni vrhunski mladi igrači stasaju (Gian van Veen, Charlie Manby), čini se da je Littler napravio toliku prednost nad njima da se čini da će 18-godišnjak dominirati još neko vrijeme. Sam je nekoliko puta rekao da mu je glavni cilj osvojiti sve “Majore”, a onda ih udvostručiti, utrostručiti i slično. Nakon osvajanja turnira naglasio je kako će u pikadu ostati dugo pa nikoga ne bi čudilo da stvarno sruši sve rekorde.

Nakon tri godine slave pokazao je da mu to nije udarilo u glavu. Da, tu i tamo bude neki arogantni ispad poput onog nakon meča s Robom Crossom, no za 18-godišnjaka koji je pune tri godine izložen medijskom pritisku to nije čudno. Pikado nikada nije vidio ovakvu zvijezdu, a trebat će proći još neko vrijeme da na scenu dođe igrač koji će učestalo moći pobjeđivati Littlera u duljim formatima.