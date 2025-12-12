SKener: Boban će morati radikalizirati vlastiti stav prema Dinamu

Podijeli :

xxJosipxBandicx via Guliver

Hispansko-galijsko školovanje u Europskoj ligi pokazalo je koliko još posla ima u Maksimirskoj 128.

“Vi u sebi imate nešto divlje, balkansko, nemate niti trunke strpljenja. Sve bi sad i odmah. Dinamov je navijač razmažen, naviknut da ovdje padaju i veliki klubovi. To strpljenje, koje je sada najpotrebnije, bojim se da će biti najveći uteg novim ljudima u klubu”, rekao nam je na dan utakmice protiv Betisa bivši Dinamov igrač Etto.

Kasnovečernja medijska kanonada nakon još jednog očitog prikaza gdje se Dinamo danas nalazi u odnosu na drugi ešalon španjolsko-francuskih klubova usmjerava snajpersko svjetlo prema prvoj personi kluba iz Maksimirske 128. Strpljenja je sve manje, upitnika sve više, a stil prvog čovjeka kluba je sasvim suprotan navikama njegovih prethodnika i to mnogi jednostavno ne mogu razumjeti.

Bračun za SK: Boli me što se Dinamo nije barem ‘pofajtao’ s Betisom VIDEO / Dinamo doživio novi europski krah, pogledajte sve golove u porazu od Betisa

Dolazak Zvonimira Bobana u Dinamo označio je jedan od rijetkih trenutaka u hrvatskom nogometu koji je bio simbolički snažan. Malo je osoba u povijesti kluba koje nose težinu, emociju i povijesni naboj kao što ih nosi Boban. Njegov povratak nije bio samo povratak bivšeg igrača; bio je to povratak ideje o Dinamu kakav je nekad bio, kakav je mogao biti i kakav bi ponovno trebao postati. Njegov povratak stoga su mnogi doživjeli kao svojevrsnu “sanaciju“ moralnog kredibiliteta kluba. Nakon godina percepcije netransparentnosti i sukoba, Dinamo odjednom dobiva čovjeka koji ima auru integriteta. To je emocionalno moćno, ali i opasno. Jer očekivanja su neracionalno visoka.

Boban je preuzeo ulogu koja je rijetka u europskoj strukturi klubova. Malo je predsjednika koji imaju toliko utjecaja na sportski segment, jer moderna upravljanja preferiraju model u kojem je predsjednik simbol, sportski direktor operativac, a trener stručni autoritet. Dinamo je međutim izabrao drugi put. Boban je dobio gotovo potpunu autonomiju i u tom smislu Dinamo je svjesno ili ne u rukama jednog čovjeka. Plava ikona prisiljena kratkoćom vremena, te upravljačkim kadrom odabrala je – svoj put. A on se odnosi na sve strateške poteze koje je vukao u pripremi nove sezone. Postavio je smjer i preuzeo odgovornost, postavio jasnu hijerarhiju, u kojoj brzo nestaje alibija, nestaje difuzija krivnje, samim tim i nestaje lak izlaz za neuspjehe.

I kad bi konstatirali da je Dinamo u Europi imao trenutak inspiracije, koji će otkriti da u igračkom kadru postoji određena kvaliteta, vrlo brzo na ozbiljnijim suparnicima se vidjelo da momčad nema koheziju, igru, niti onu potrebnu klasu koja bi omogućila ravnopravno mjerenje s klubovima koji sve to imaju. Današnja Europa je brutalna. Dinamov budžet je kapljica u moru europskih elita, a konkurencija srednje klase (Slavia, Union Berlin, Feyenoord, Olympiakos, Braga) postala je snažnija no ikad. Bobanova vizija iz te perspektive bolje izgleda u teoriji nego u direktnom sudaru s realnošću europske nogometne ekonomije. No, mjesto gdje mu svi moraju dati vremena jest – omladinska škola. Jer jednostavno, iako to možda nismo birali, Dinamo je klub koji je uvijek ovisio o svojim mladim igračima. Nažalost, berba, koju sad gledamo nije još uvijek na onoj razini kakva je potrebna Modrima. Ali, tu treba imati strpljenja.

Najosjetljiviji dio Bobanova mandata nije Europa, nego domaća liga. U domaćem prvenstvu Boban i Dinamo zadržavaju status jedne od najjačih momčadi, ali ne i uvjerljive dominacije koju su Modri imali u prijašnjim sezona. Klub se etablirao visoko na ljestvici i bori se za naslov, ali zaostaci za najbližim konkurentima, poput Rijeke i Hajduka, pokazuju da situacija nije jednostrana. U nacionalnom prvenstvu Dinamo nastavlja dolaziti do pobjeda, često s minimalnom gol razlikom, bez jasne dominacije. Premda prvi čovjek kluba u svojim početnim skicama nije imao riječ – moramo biti prvaci – čini se da je sve svjesniji da od tog imperativa neće dugo moći bježati.

Bobanova vizija jest plemenita: modernizirati klub, vratiti identitet, stvoriti jasnu strukturu. No, želio on to ili ne morat će radikalizirati vlastiti stav prema Dinamu. Kako bi oko sebe imao ljude koji su kadri ispuniti očekivanja koja i sami članovi, ali i svi navijači Dinama imaju od “svetinje”. Trener? Doselekcija? Sve su to novi potezi koje će morati povući. Odmah!