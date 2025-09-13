Veočić izgubio u polufinalu Svjetskog prvenstva, ali kući ide s brončanom medaljom

Podijeli :

Hrvatski boksački savez

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić poražen je na bodove od Uzbekistanca Javokhira Ummatalieva u polufinalu Svjetskog prvenstva koje se održava u Liverpoolu pod organizacijom nove boksačke federacije World Boxing. Iako je poražen, Veočić je osvojio brončanu medalju, budući da na svjetskim prvenstvima u boksu nema borbe za treće mjesto.

Ova medalja veliki je uspjeh za hrvatski boks – riječ je o prvoj svjetskoj medalji za Hrvatsku nakon gotovo dva desetljeća, točnije od 2005. godine, kada je srebro osvojio Marijo Šivolija Jelica u Kini. Veočić, poznat i kao “Kobra iz Broda”, tako je ušao u povijest hrvatskog boksa.