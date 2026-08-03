Chelsea doveo bivšeg kapetana Liverpoola

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AP Photo/Marta Lavandier via Guliver

Engleski 36-godišnji vezni igrač Jordan Henderson je nakon sporazumnog raskida ugovora s Brentfordom potpisao dvogodišnji ugovor s Chelseajem.

Bivši kapetan Liverpoola, s kojim je osvojio Premier ligu 2019./2020., bio pobjednik Lige prvaka, osvajač FA kupa, dvaput osvojio Liga kup i bio klupski svjetski prvak, 2023. je s Anfielda otišao u saudijski klub Al-Ettifaq. Potom se u siječnju 2024. pridružio nizozemskom Ajaxu, a prošlog ljeta vratio se u Premier ligu, odigravši za Brentford 32 utakmice.

“S obzirom na veličinu kluba, menadžera (Xabija Alonsa) kojeg jako cijenim i kvalitetu igrača, ovo je bila ogromna prilika koju nisam mogao odbiti. Za mene je važno davati sve od sebe svaki dan, i na terenu i izvan njega, kako bih što više pomogao igračima oko sebe i momčadi”, izjavio je Henderson koji je debitantsku utakmicu u Premier ligi, 2008. u dresu Sunderlanda, odigrao baš protiv Chelseaja.

Iza Hendersona je radno ljeto u kojem je postao prvi engleski igrač koji je u nacionalnom dresu nastupio na četiri svjetska prvenstva, kad je zaigrao u dvoboju protiv Paname kao zamjena. No, to je bio njegov jedini nastup na turniru na kojem su Englezi osvojili brončanu medalju. Ima 91 nastup u dresu “Tri lava”.

Henderson je već deseti igrač koji je u ovom prijelaznom roku došao na Stamford Bridge.

Chelsea je postavio novi klupski rekord kad je za 117 milijuna funti (oko 136,5 milijuna eura) za dovođenje 23-godišnjeg engleskog reprezentativnog veznjaka Morgana Rogersa (23) iz Aston Ville.

U subotu je iz Brightona stigao 35-godišnji engleski napadač Danny Welbeck, a u nedjelju je vezni red pojačao dosadašnji igrač francuskog Strasbourga Valentin Barco. Iz istog je kluba već prije angažiran 23-godišnji napadač Emmanuel Emegha.

Branič Maxence Lacroix došao je iz Crystal Palacea, a desni bek Marco Palestra prešao je u Chelsea iz Atalante, dok je iz lisabonskog Sportinga došao krilni napadač Geovany Quenda.

Chelsea je uložio u ovom prijelaznom roku i u budućnost dovođenjem 18-godišnjeg lijevog beka Dennera iz brazilskog Corinthiansa te 17-godišnjeg napadača Dastana Satpaeva iz kazahstanskog Kairata.