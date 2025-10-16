Cro Cop potvrdio novu borbu protiv velikog rivala: ‘I ja sam iznenađen!’

Podijeli :

Guliver Image

Mirko Filipović je za Dnevnik Nove TV potvrdio da se vraća u ring gdje će se boriti protiv svog velikog rivala i legendarnog ruskog borca Fedora Emelianenka.

Cro Cop i Emelianenko su se borili 2005. godine. Iako je Filipović ušao u nju s nizom od sedam pobjeda, Rus je bio prejak te slavio jednoglasnom odlukom sudaca.

“Da budem iskren i ja sam se iznenadio njegovom objavom, bilo je razgovora o našem uzvratu prije otprilike godinu dana. Njegovi ljudi su se javili Orsatu Zovku, mojem prijatelju koji me je vratio u Japan i htjeli su boksački egzibicijski meč. Fedor je rekao da ne može više raditi MMA zbog straha od ozljeda i krenuli su razgovori. Tako su razgovori krenuli i na kraju smo se usuglasili. To je trebalo biti početkom godine, ja sam potpisao suglasnost u drugom mjesecu”, započeo je legendarni hrvatski MMA borac te objasnio zašto borba nije održana već ove godine:

“U trenutku Fedovog potpisa imali su sedam arena u Japanu, od Saitame, Yokohame, Tokio Domea i još četiri veće dvorane. Međutim, Fedor je stavio potpis tek u šestom mjesecu, ali dotad smo izgubili sve arene.

Prva arena u Japanu je dostupna u kolovozu sljedeće godine. Nismo razgovarali ni kad ni gdje, on je jedino rekao da želi boksački meč. Ako bude prilike, ne vidim razloga da ne”, rekao je pa nastavio o svom zdravstvenom stanju:

“Nakon izljeva krvi u mozak, svega sam se nekoliko mjeseci odmarao od treninga. Sad sam u pogonu, glavni sparing partner mladima, uživam i guštam u tome. Dvaput godišnje odem na kontrole i kad su se razgovori zahuktali, u siječnju sam išao na magnet i pokazao je da sam posve zdrav.

Bio sam opet prije 20 dana. Stanje mozga i vene, sve je u redu. A sad, ni jedan profesionalni sport nije zdrav, pogotovo borilački, svaki je udarac trauma za mozak. Nema 100 posto garancije, ali jednu egzibiciju mogu odraditi. Nismo još razgovarali ni o rundama, trajanju, veličini rukavica. Još se ništa ne zna.”