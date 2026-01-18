Zvijezda Njemačke ljuta na izbornika: ‘Stvarno ne razumijem’

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

Mnogi ga smatraju najboljim igračem Njemačke, no završnicu utakmice sa Srbijom proveo je na klupi za pričuve.

Juri Knorr bio je vidljivo raspoložen za igru u porazu Nijemaca od Srbije (30:27), koji ih je doveo u neugodnu situaciju uoči posljednje utakmice u skupini – biti ili ne biti u okršaju s vrlo jakom reprezentacijom Španjolske. Kombinacija je mnogo, ali put do sljedeće faze iznimno je težak.

Iako je postigao pet golova, rukometaš Aalborga na terenu je proveo samo 28 minuta.

“Naravno da u tebi vrije dok sjediš na klupi, a znaš da možeš pomoći svojoj momčadi na terenu. Svaki igrač želi biti na parketu i dati sve od sebe. Naravno, želim pomoći i mogao sam pomoći, tako da ne razumijem“, izjavio je 25-godišnjak nakon utakmice, uz napomenu da ne zna bi li uopće trebao odgovarati na osjetljivo pitanje.

Olimpijski doprvak sada više nema sigurnu poziciju za prolazak u sljedeću fazu. Jedino što je sigurno jest da im je potrebna pobjeda protiv Španjolske, dok bi Srbija trijumfom nad Austrijom osigurala plasman u nastavak turnira.