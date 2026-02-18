Zagreb izgubio od PSG-a u Areni i došao na prag ispadanja iz Lige prvaka

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

U 11. kolu EHF Lige prvaka rukometaši Zagreba poraženi su od PSG-a s 35:24 te su tako ostali samo na teoretskim šansama za prolaz u sljedeću fazu.

Zagrebašima je trebao pozitivan rezultat kako bi zadržali šanse za dostizanje PSG-a u borbi za sljedeću fazu.

No, već je prvo poluvrijeme pokazalo da Zagreb ne može parirati PSG-u. Nakon prvih 30 minuta Parižani su imali +8, a do kraja susreta je PSG slavio s 35:24

PSG su do pobjede predvodili Yahia Khaled Omar Fathy i Kamil Syprzak sa po sedam golova, dok je hrvatski rukometaš Mateo Maraš postigao pet golova. Odličan je bio i Jannick Green s 18 obrana.

Kod Zagreba najefikasniji su bili Giorgi Tskhovrebadze s pet golova, te Luka Lovre Klarica, Ihar Bialiauski i Filip Glavaš sa po tri gola. Sandro Meštrić je imao sedam obrana.

Zagreb je tako ovim porazom ostao na samo dva boda te jedinu ekipu koju mogu stići u TOP 6 je danski GOG. Oni imaju osam bodova nakon 10 kola te večeras gostuju kod Magdeburga, europskih prvaka.

Ukoliko bi GOG tamo izvukao barem bod, Zagreb bi ispao iz kalkulacija za prolazak. Ako Magdeburg slavi, Zagreb bi morao upisati sve pobjede do kraja te bi trebali poraziti GOG na gostovanju s više od pet pogodaka prednosti jer su u Areni izgubili s 36:31.