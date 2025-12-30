Zagreb doveo pojačanje: Iz PSG-a stiže egipatski reprezentativac!

Podijeli :

Guliver Image

Rukometni klub Zagreb u drugi će dio sezone ući osnažen za novog lijevog vanjskog igrača.

U redove hrvatskog prvaka iz redova PSG-a stiže egipatski reprezentativac Abdelrahman Abdou.

Uz tri osvojena egipatska prvenstva i četiri nacionalna kupa, s Al Ahlyijem je osvojio i dvije afričke Lige prvaka te dva kontinentalna Superkupa. Najveći uspjeh s reprezentacijom postigao je 2022. godine kada je Egipat na Mediteranskim igrama u Oranu osvojio srebrnu medalju. Peto mjesto s izabranom je vrstom osvajao na Svjetskom prvenstvu 2025., kao i na Olimpijskim igrama 2024. godine.

„Odlučili smo pojačati naše redove s egipatskim reprezentativcem Abdou Abdelrahmanom. Riječ je o lijevom beku koji je osvojio brojne trofeje s Al Ahlyijem. Mi smo pokazali interes za njega i prošle sezone, ali je on tada potpisao za PSG. Ipak, u ovom trenutku uspjeli smo se dogovoriti s igračem i s njegovim klubom te smo ga doveli u naše redove na period od godine i šest mjeseci. On je iznimno kvalitetan lijevi bek u oba smjera. Sjajan je napadač, a podjednako je dobar i u fazi obrane. Ima i iskustvo igranja za egipatsku reprezentaciju i sigurno je da će biti veliko pojačanje za nas”, rekao je SD Zagreba Damir Bićanić.

Rukometni klub Zagreb i Abdelrahman Abdou potpisali su ugovor do ljeta 2027. godine.