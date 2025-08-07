Zagreb doveo gruzijskog rukometaša iz njemačke Bundeslige

Giorgi Tskhovrebadze (24) uskoro će postati novi igrač rukometnog kluba Zagreb.

Takvu informaciju donosi njemački Bild koji piše kako je gruzijski desni vanjski raskinuo ugovor s Gummersbachom te dolazi u Zagreb kao slobodan igrač.

Gruzijac je s Gummersbachom imao ugovor do 2027., no dolaskom Kayja Smitsa Joaa Gomesa na istu poziciju jasno je kako bi dobivao ‘mrvice’ te je dogovoren sporazumni raskid ugovora.

“U posljednje dvije godine puno sam naučio u Gummersbachu i zahvalan sam svima u i oko kluba koji su me podržavali na tom putu. Sada me čeka novi i uzbudljiv izazov kojem se jako veselim”, rekao je Tskhovrebadze u oproštajnoj poruci, a njegovih kvaliteta dotaknuo se i Bild.

“Velika skočnost i atraktivni golovi njegovi su zaštitni znakovi. Često je znao ignorirati upute trenera i odlučiti se za vlastita rješenja.”

U prošloj sezoni Bundeslige postigao je 69 pogodaka, a suigrač mu je bio hrvatski vratar Dominik Kuzmanović. Prije Gummersbacha, Tskhovrebadze je nosio dres francuskog Montpelliera, a posebno je zapažen bio na Europskom prvenstvu 2024., gdje je u tri utakmice postigao 21 gol.

