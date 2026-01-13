Veliki šok za Francusku: Jedan od najboljih igrača propušta Europsko prvenstvo!

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Veliki udarac pogodio je francusku reprezentaciju neposredno prije puta na Europsko prvenstvo. Nedim Remili, MVP posljednjeg Europskog prvenstva 2024. u Njemačkoj, otpao je iz momčadi zbog ozljede.

Akutna ozljeda lijeve noge znači da će Francuska braniti naslov bez jednog od svojih ključnih igrača.

“Tijekom rehabilitacije nakon ozljede lijevog bedra, Nedim se požalio na bol u listu iste noge, zbog čega je morao na hitan pregled. Nažalost, nalazi su pokazali akutnu ozljedu koja ga isključuje s Europskog prvenstva”, objasnio je liječnik francuske reprezentacije Emmanuel Bide.

Slovencima se ozlijedio još jedan važan adut uoči Europskog prvenstva

“Izgubiti Nedima, s obzirom na njegovo iskustvo i važnost za našu igru, nipošto nije beznačajno. Sada se moramo reorganizirati s grupom od osamnaest igrača”, rekao je izbornik Guillaume Gille, koji je kao zamjenu uvrstio Aymerica Zaepfela u momčad za Oslo.

Remili se također obratio suigračima porukom:

“Dečki, naporno smo radili kako bismo bili u najboljoj mogućoj formi. Želim vam puno sreće na velikom događaju koji je pred vama. Pratit ću vas izdaleka i želim vam puno uspjeha i radosti na putu prema vašem cilju. A novajlijama poručujem da uživaju u svom prvom nastupu. Držite se zajedno i borite se!”

Francuska će utakmice skupine igrati u Oslu, gdje je očekuju ogledi protiv Norveške, Češke i Ukrajine.