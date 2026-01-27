Hrvatska srušila neugodnu Sloveniju, Mandići u glavnim ulogama

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 29:25 i došla nadomak polufinala Europskog prvenstva.

Momčad Dagura Sigurdssona slavila je u ključnom susretu, a najefikasniji su bili Tin Lučin sa sedam i David Mandić sa šest pogodaka. Na golu su se istaknuli Matej Mandić sa sedam obrana te Dominik Kuzmanović s četiri važne intervencije u drugom dijelu.

Hrvatska je od početka nametnula snažnu obranu 5-1 s Markom Mamićem na isturenoj poziciji, što je Slovencima stvaralo velike probleme. Kad bi i prošli blok, na golu je siguran bio Matej Mandić, dok ni igra sedam na šest nije donijela preokret.

U prvom poluvremenu Hrvatska je stalno vodila, ali se nije uspjela osjetnije odvojiti. Posebno se istaknuo David Mandić, koji je uz tri gola odradio i velik posao u obrani.

Slovenija je u nastavku pronašla rješenja u napadu i izjednačila nakon ozljede Zvonimira Srne, no Hrvatska je brzo vratila prednost. Crveni karton Jovičića u 48. minuti dodatno je podigao napetost, a odgovornost je u završnici preuzeo Lučin, zabivši nekoliko ključnih golova.

U završnici su presudili Lučinovi pogoci i Kuzmanovićeve obrane za konačnih 29:25. Hrvatska u posljednjem kolu protiv Mađarske pobjedom osigurava polufinale, dok Slovenija ranije tog dana igra s Islandom.