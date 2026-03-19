Uvjerljivo drugo poluvrijeme: Hrvatska razbila Švicarsku u Zadru

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

U prvoj od dvije prijateljske utakmice, hrvatska rukometna reprezentacija je u Zadru pobijedila Švicarsku sa 34-26 (15-14).

Bio je to četvrti međusobni susret ove dvije reprezentacije u posljednjih šest mjeseci, a uskoro u Osijeku slijedi i peti. Naime, nakon što su 30. listopada i 1. studenog prošle godine odigrale dva prijateljska susreta u Bernu i Kriens-Luzernu, te jednu na Europskom prvenstvu 25. siječnja ove godine, uslijedio je današnji ogled u Zadru, a u subotu će se igrati u Osijeku.

Ukupno u 12 susreta protiv Švicarske hrvatska reprezentacija je slavila 11 puta, a poražena je samo jednom i to u Kriens-Luzernu prošle godine.

Obje su reprezentacije zbog ozljeda malo promijenile svoje sastave za oglede koji slijede. Ali glavnina udarnih snaga na raspolaganju je obojici izbornika. U odnosu na europsko prvenstvo, hrvatskoj vrsti su nedostajala četvorica, od koji su trojica bila na EP-u. Tin Lučin i Mateo Maraš su ozlijeđeni, a Marko Mamić dobio je slobodno zbog prinove u obitelji. Na žalost, ponovno, kao i na EURU, nema Marina Šipića koji ponovno ozlijeđen. Tu nije bio kraj našim izostancima jer se na treningu u utorak ozlijedio Luka Lovre Klarica.

Hrvatska je odlično otvorila utakmicu i u prvih 20 minuta je izgradila šest golova prednosti (12-6). No, u posljednjih deset minuta uslijedilo je lagano opuštanje što su Švicarci iskoristili smanjivši do poluvremena na samo gol minusa (15-14). U nastavku su odabranici izbornika Dagura Sigurdssona ubacili u višu brznu i nakon desetak minuta nastavka imali su deset golova prednosti (27-17). Pitanje pobjednika više nije bilo upitno i na koncu je završilo 34-26.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bili su Ivan Martinović sa sedam golova, Luka Cindrić sa šest, te Leon Ljevar s pet golova, dok je Dominik Kuzmanović imao 12 obrana. Na švicarskoj strani prvi strijelac je bio Maneul Zehnder sa šest golova, dok je Samuel Zhender dodao pet golova.

Utakmice protiv Švicarske, kao i one koji slijede u svibnju sa Švedskom, dio su priprema za početak kvalifikacija za EHF EURO 2028. godine kojem je jedan od domaćina i naš ovotjedni gost Švicarska, a druga dva su Portugal i Španjolska, ali i priprema za Svjetsko prvenstvo koje priređuje Njemačka sljedeće godine.

Spomenimo kako će ždrijeb kvalifikacijskih skupina za EP biti 26. ožujka u Lisabonu.