U sjeni Duvnjaka i Karačića: Još jedan igrač oprostio se od reprezentacije

xxAntexCizmicx via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je srebro na Svjetskom prvenstvu, izgubivši u finalu u Oslu od Danske 32:26. To joj je četvrto svjetsko srebro uz jedno zlato i broncu.

Nakon utakmice oprostili su se Domagoj Duvnjak, Igor Karačić i vratar Ivan Pešić.

“Bio sam malo tužan jučer, ali sada je već lakše. To je moja konačna odluka. Prava smo ekipa od prvog dana, to smo pokazali na terenu. Borili smo se u finalu maksimalno, nismo se predali ni kad smo gubili. Bog nas je nagradio, uzeli smo srebro. Možda sam malo neplanski upao u ovo nakon ozljede Mateja Mandića, ali dobro smo sve to odradili. Neopisiv osjećaj, a nažalost i zadnji”, potvrdio je svoju odluku u razgovoru za RTL.