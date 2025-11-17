Trener Zagreba najavio okršaj s prvakom Europe, predstavljen i novi vratar: ‘Cilj je nametnuti se Sigurdssonu’

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Pred rukometašima Zagreba dvoboj je 8. kola EHF Lige prvaka u kojemu će najbolji hrvatski rukometaši ugostiti ekipu SC Magdeburga.

Dvoboj hrvatskog prvaka i aktualnih prvaka Europe na rasporedu je u srijedu u Areni Zagreb, s početkom u 18.45 sati. A dva dana prije velikog derbija u Trofejnoj sobi sportske dvorane Trešnjevka održana je konferencija za medije najtrofejnieg hrvatskog kluba na kojoj su dvoboj s Magdeburgom najavili trener Andrija Nikolić i rukometaš Aleks Kavčič.

“Očekivanja su uvijek velika i uvijek je želja pobijediti. Do sada nam to nažalost nije pošlo za rukom, ali nadamo se i vjerujemo da bi to mogli ostvariti u srijedu. Pokazali smo i prošli tjedan u Magdeburgu da možemo igrati s njima, iako, nažalost, nismo uspjeli upisati bodove. Naravno da se ne možemo veseliti samo činjenicom da smo dobro igrali, jer na kraju krajeva upisali smo još jedan poraz.

Međutim, ne preostaje nam ništa drugo doli da nastavimo naporno raditi, trenirati i vjerovati da možemo i moramo bodovno bolje od ovoga gdje smo sada. Vjerovati da će doći i naših pet minuta”, rekao je trener Andrija Nikolić.

“Osjećaji su pomiješani nakon poraza u Magdeburgu. Mislim da imamo čime biti zadovoljni, ali na kraju je to ipak bio poraz. Teško je očekivati u gostima kod prvaka Europe da možeš upisati prve bodove, ali mislim da smo ostavili dobar dojam. U srijedu se nadam što većoj podršci s tribina, to je nešto što nam definitivno treba kako bismo došli do prvih bodova i ja vjerujem da će nas Zagrepčani u velikom broju doći podržati. Njihova pomoć nas je uvijek nosila do nekih dobrih rezultata i vjerujem da će tako biti i ovoga puta.

Ne bih se složio da u Areni igramo slabije nego na strani. Istina, malo smo rasterećeniji na gostovanjima, ali nije to opravdanje da pred našom publikom ne pružimo svoj maksimum. Nadam se i vjerujem da će nam se u srijedu sve poklopiti i da ćemo svoj trenutak dočekati protiv prvaka Europe”, poručio je Aleks Kavčić, prenosi službena klupska stranica RK Zagreb.

Na samoj konferenciji za medije predstavljeno je novo vratarsko pojačanje.

Naime, uprava najboljeg hrvatskog kluba potpisala je ugovor s 29-ogodišnjim hrvatskim vratarom Sandrom Meštrićem.

Sandro je, podsjetimo, karijeru započeo u rodnom Varaždinu, nakon čega je nastupao za Pays d’Aix UC, RD Riko Ribnicu, HC Industria Kielce, Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski te Meshkov Brest.

Za hrvatsku rukometnu reprezentaciju debitirao je 2024. godine, te je bio član ekipe koja je nastupila na Olimpijskim igrama u Parizu.

“Pozdravljam Sandra koji nam se priključio. Riječ je o kvalitetnom golmanu koji ima iskustvo nastupanja u Ligi prvaka i koji će nam pomoći da još dodatno zaoštrimo konkurenciju na toj poziciji. Očekivanja su u Zagrebu uvijek najviša moguća, tako da ja Sandru želim svu sreću pa ćemo vidjeti kako će se na koncu situacija rasplesti”, istaknuo je trener Nikolić, a onda je riječ dobio i sam Meštrić:

“Osjećam se sjajno i sretan sam što sam postao član najvećeg i najtrofejnijeg hrvatskog kluba. Nakon pet sezona u inozemstvu vratio sam se opet u Hrvatsku i sretan sam zbog toga. Veselim se novom izazovu i jedva čekam da krenu utakmice i da krenemo s pobjedama kako u domaćem prvenstvu, tako i u Europi. Vjerujem da ova ekipa ima potencijal za to.

Što se tiče mog dolaska mogu reći da se to na kraju odigralo na svačije zadovoljstvo. Ja sam razgovarao sa svojim tadašnjim klubom Meshkov Brestom i kazao ljudima tamo da postoji interes za mene iz Zagreba i da bi ga rado prihvatio, a oni su bili korektni i izašli mi u susret tako da im se i ovim putem zahvaljujem. Jedan od motiva mog dolaska ovamo je svakako i prilika da se kroz dobre igre u Zagrebu pokušam nametnuti i izborniku ne bi li opet dobio priliku zaigrati za hrvatsku reprezentaciju. To je san svakog sportaša, pa se tako i ja imam pravo nadati.“