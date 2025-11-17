Hrvatska desetkovana ozljedama otputovala na završne pripreme za SP

Podijeli :

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija okupila se u ponedjeljak u Zagrebu otkuda je krenula na završne pripreme za Svjetsko prvenstvo kojem su domaćini Njemačka i Nizozemska od 26. studenog do 14. prosinca 2025. godine.

Hrvatske rukometašice će se za Svjetsko prvenstvo pripremati u Poreču, a u Novigradu će odigrati dva susreta Croatia Cupa protiv Senegala i Poljske.

Na popisu izbornika Ivice Obrvana je 19 rukometašica. Nažalost, nade u oporavak nekih koje su bile ozlijeđene nisu se ostvarile pa će Hrvatska na Svjetsko prvenstvo bitno oslabljena. Zbog ozljeda otpale su kapetanica Katarina Ježić, ali i još dvije kružne napadačice: Mia Brkić te Ana Debelić koja se nedavno oprostila od reprezentacije. Svjetsku smotru neće vidjeti ni desna vanjska Klara Birtić, ali ni desno krilo Josipa Mamić. Bolje sreće nije bila ni mlada Kala Kosovac Tako smo došli gotovo do cijele jedne postave koja je puno toga nosila posljednje tri-četiri godine.

“Za sve nas je ovo naporan ritam. Tek u subotu je završio naporan klupski program, za igračice Lokomotive i Podravke koji čine najveći dio reprezentacije, ali takav je ritam i ostalim reprezentacijama. Imamo svega pet dana do prve dvije prijateljske utakmice sa Senegalom i Poljskom, ukupno tjedan pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Vjerujem da ćemo s ovom reduciranom reprezentacijom obnoviti neke stvari, nešto pripremiti i biti spremni da odigramo prvu utakmicu svjetskog prvenstva”, kazao je Obrvan osvrnuvši se na ozljede u ekipi.

“Ovo je jedna od najproblematičnijih situacija, s pregršt ozljeda i prestankom igranja nekih igračica koje su odlučile iz privatnih razloga prekinuti reprezentativnu karijeru. Jako nam je loše stanje na poziciji kružne napadačice, ali tako je kako je, to ne možemo promijeniti. Nastojat ćemo da iz toga izvučemo pozitivnu energiju, ne možemo nastojati, ali ćemo željeti da u ovom periodu ne bude još neka ozljeda. Vjerujem da ćemo s ovim djevojkama koje su ovdje dočekati svjetsko prvenstvo, dati u prve tri utakmice najbolje od sebe i osigurati ono što nam je cilj, a to plasman u drugi krug”, dodao je.

“Senegal i Poljska, to su dvije utakmice na koje ćemo gledati da se što bolje uštimamo i rasporedimo snage, da sve odigraju određen broj minuta, bez da jurimo konačan rezultat, bitnije je da sve dobiju minutažu. Da vidimo što možemo i u kojem rasporedu na što možemo računati za prvu utakmicu svjetskog prvenstva, to će nam biti misao vodilja za Croatia cup”, istaknuo je izbornik.

Reprezentativke Dejana Milosavljević i Katja Vuković su sretne zbog okupljanja reprezentacije i s nestrpljenjem čekaju svjetsko prvenstvo.

“Uzbuđene smo, veselimo se pripremama i novom prvenstvu i jedva čekamo da krene. Umora uvijek ima, ali to se nekako zaboravi. Dat ćemo sve od sebe da se najbolje pripremimo i da spremne dočekamo prvenstvo. Ne sjećam se kada je bilo toliko ozlijeđenih, što mi je jako žao jer to otežava pripreme i igru, ali to je dio sporta . Dat ćemo sve od sebe da nadoknadimo njihove izostanke”, kazala je Milosavljević, osvrnuvši se na Croatia cup.

“To je potpuno drugačiji tip rukometa, ali mislim da će to biti jako dobra priprema, da vidimo gdje smo i što smo i da se pripremimo za prvenstvo”. dodala je.

“Čeka nas sada to u Poreču, imat ćemo malo vremena da se skupimo posložimo taktiku. Odigrat ćemo dvije prijateljske utakmice koje će nam dobro poslužiti da vidimo što možemo očekivati. Protivnice su baš onakve kakve bi trebale biti prije prvenstva. Senegal je dobra ekipa, iznenadili su ih prošlo prvenstvo, bit će to dobra utakmica”, nadovezala se Katja Vuković procijenivši na brzinu suparnice na Svjetskom prvenstvu.

“O Danskoj ne moram puno pričati ni o Rumunjskoj, Japan igra brz, nezgodan rukomet, ali vjerujem u nas i vjerujem da se možemo boriti protiv svakog kad smo na sto posto”, istaknula je Vuković.

Croatia Cup se igra u Novigradu/ Cittanovi jer je dvorana Žatika u Poreču zauzeta. Uz Hrvatsku na Croatia Cušu nastupaju još Senegal i Poljska. Prvi susret Hrvatska će igrati u petak 21. studenog u 17 sati protiv službeno druge afričke reprezentacije, ali i sastava protiv kojeg je na zadnjem SP-u u Švedskoj 2023. godine odigrala neodlučeno. Dan kasnije na teren dvorane u Novigradu u 17 sati će igrati Poljska i Senegal, a svoj drugi susret Hrvatska će igrati u nedjelju 23. studenog, također u 17 protiv Poljske.

Hrvatska će na svom 9. Svjetskom prvenstvu za koje je dobila pozivnicu Svjetske rukometne federacije ( IHF-a) biti u skupini A s Rumunjskom, Danskom i Japanom. Tri najbolje ekipe iz svake od osam skupina prolaze dalje.

Evo popisa hrvatske seniorske reprezentacije za pripreme i SP 2025:

Lucija Bešen (RK PODRAVKA), Petra Marinović (RK PODRAVKA), Lea Zetović (RK LOKOMOTIVA), Andrea Šimara (RK PODRAVKA), Katja Vuković (RK PODRAVKA), Tina Barišić (RK PODRAVKA), Dejana Milosavljević (HC DUNAREA BRAILA), Katarina Pavlović (ALBA FEHERVAR), Tena Petika (SV UNION HALLE NEUSTADT), Kristina Prkačin (RK PODRAVKA), Hannah Vuljak (RK PODRAVKA), Iva Bule (RK DALMATINKA), Iva Zrilić (RK LOKOMOTIVA), Ana Malec (RK LOKOMOTIVA), Lana Jurina (ŽRK KOKA), Lara Burić (RK LOKOMOTIVA), Ema Balaško (RK LOKOMOTIVA), Sara Šenvald (RK PODRAVKA), Veronika Babara (RK PODRAVKA)