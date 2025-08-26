Transfer karijere za Klaricu, potpisao je ugovor s europskim velikanom do 2030.

Podijeli :

Photo: Damir Krajač / CROPIX via Guliver

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Lovre Klarica od sezone 2026/27. će nastupati za poljski Kielce.

Europski rukometni prvak iz 2016. te dvostruki doprvak objavio je da Klarica dolazi od sezone 2026./27., a ugovor je potpisan do 2030. Tako će mladi Zadranin još odigrati jednu sezonu u Zagrebu, a onda odlazi u Poljsku.

Za poziciju na desnom beku borit će se s s Julienom Bosom. Alex Dušebajev i njegov brat Dani će napustiti klub na kraju sezone 2025./26., što je potvrdio njihov otac i trener Talant Dušebajev koji se dotaknuo i Klarice:

“Zaista cijenim njegove igre u klubu i reprezentaciji, a njegove fizičke mogućnosti pomoći će momčadi ne samo u napadu, već i u obrambenoj igri”, kazao je legendarni Dušebajev.