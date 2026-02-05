Tek je završilo Europsko prvenstvo, a već se priča o svjetskoj smotri: Nijemci se dogovorili s Dancima

Podijeli :

Eibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrn via Guliver

Hrvatska je uzela broncu na Europskom rukometnom prvenstvu, Nijemci srebro, a Danci zlato.

Ono iduće što slijedi kad je rukomet u pitanju je Svjetsko prvenstvo, kojemu će od 13. do 31. siječnja 2027. domaćin biti Njemačka, na koje se Hrvatska već plasirala.

Ždrijeb skupina će se održati 10. lipnja u Münchenu, u poznatoj pivnici Hofbräuhaus gdje će 32 reprezentacije biti raspoređene u osam skupina po četiri. Svjetska smotra će se igrati u šest gradova: München, Kiel, Hannover, Magdeburg, Stuttgart i Köln.

Poznato je tek 19 reprezentacija koje će nastupiti na SP-u, ali Nijemci su već obavijestili Međunarodnu rukometnu federaciju (IHF) da će oni kao domaćini biti smješteni u skupinu A, za koju još nije definirano u kojem gradu će se igrati.

Također, Njemački rukometni savez (DHB) dogovorio se s Danskom da će njihova reprezentacija biti smještena u skupinu G, koja će se igrati u Wunderino Areni u Kielu, grada blizu danske granice.