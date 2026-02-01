Danska je nezaustavljiva: U finalu Eura svladala je Njemačku i drži sve titule u svijetu rukometa!

Podijeli :

Rukometaši Danske treći put u povijesti postali su europski prvaci nakon što su u finalu EP-a u Herningu pobijedili Njemačku s 34-27 (18-16).

Danska je 14 godina čekala europsko zlato nakon što je posljednji put slavila 2012. u Srbiji. Ima i zlato iz Norveške 2008.

Odabranici Nikolaja Jacobsena tako su spojili olimpijsko (2024), svjetsko (2025) i europsko zlato (2026). U kolovozu 2024. u finalu Olimpijskih igara porazili su Njemačku s 39-26, početkom veljače prošle godine u finalu SP-a slavili su protiv Hrvatske s 32-26, da bi večeras u Herningu u finalu europske smotre ponovo bili bolji od Njemačke s 34-27.

Ukupno je to deveta danska medalja na Europskim prvenstvima, uz tri zlata (2026, 2012, 2008), imaju i dva srebra (2024, 2014), te četiri bronce (2022, 2006, 2004, 2002). Njemačkoj je ovo drugo srebro, ima i dva zlata, te broncu.

Njemačka se dobro držala u prvom dijelu koje je završilo s dva razlike za domaćine (18-16). U nastavku je Danska u 44. minuti povela s četiri razlike (26-22), Njemačka se šest minuta prije kraja približila na dva gola zaostatka (29-27), no više od toga nije išlo.

Četiri minute prije kraja ponovo je bilo +4, a do kraja susreta Danci su pobjegli na konačnih sedam razlike (34-27).

Dansku su do pobjede predvodili Simon Pytlick s osam, Mathias Gidsel i Johan Hansen s po sedam golova, dok su Kevin Moller (8) i Emil Nielsen (7) imali ukupno 15 obrana.

Na njemačkoj strani najefikasniji su bili Johannes Golla, Marko Grgić i Juri Knorr s po pet golova. Andreas Wolff je imao 14 obrana.