‘Svjetsko prvenstvo sam gledao na TV-u, ovo ću pamtiti cijeli život’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija u prijateljskoj je pripremnoj utakmici pred nastup na Europskom prvenstvu izgubila u zagrebačkoj Areni od Njemačke sa 29:32 (14:17).

Hrvatski golman Dino Slavić iskoristio je svoje minute i sjajnim obranama u drugom poluvremenu dobrim dijelom pogurao Hrvatsku do prednosti od dva gola u 50. minuti (26:24). A ona je malo kasnije obranom sedmerca digao zagrebačku Arenu na noge. U 20-ak minuta Slavnić je skupio sedam obrana, ali to sve nije bilo dovoljno za pobjedu Hrvatske.

POVEZANO Martinović nakon poraza od Njemačke: ‘Sad znamo što možemo popraviti’

“Rezultat nije bio najvažniji, iako je lijepo pobjeđivati. Međutim, imamo novu utakmicu u Njemačkoj u nedjelju. Pogledat ćemo sve pogreške, analizirati i pripremiti se za tu utakmicu. Bio je veliki broj rotacija i bilo je očekivano da će biti oscilacija. Primili smo puno golova iz kontre i polukontre. Nismo to uspjeli spriječiti i mislim da je to problem”, rekao je Slavić pa dodao:

“‘Kako to inače biva u sportu, sreća je ovaj put bila malo više na njihovoj strani. Napravili smo jednu ili dvije greške u napadu i protiv reprezentacije kao što je Njemačka to se odmah kažnjava porazom. Neki igrači koji su prvi put ovdje dobili su priliku, što je za njih veliko iskustvo.”

Slavić će ovu utakmicu pred više od 15.000 navijača u Areni Zagreb pamtiti.

“Nije se teško uklopiti u ovu momčad. Zadovoljan sam sa svojim izvedbama i nadam se da ću tako nastaviti. Svjetsko prvenstvo sam gledao na TV-u, a sad sam imao priliku doživjeti atmosferu u Areni. Stvarno sam oduševljen i ovo ću pamtiti cijeli život”, zaključio je.