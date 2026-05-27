Nakon 9 godina otišao je iz Liverpoola, ali od Premier lige se ne oprašta

Andy Robertson je napustio Liverpool nakon devet godina nakon što je osvojio sve što se može osvojiti. Kako stvari stoje, Škot će karijeru nastaviti u Tottenhamu.
Tottenham je u zimskom prijelaznom roku bio zainteresiran za dovođenje Andyja Robertsona, ali Škot u tom trenutku nije bio spreman oprostiti se od Anfielda.
Sada je sve riješeno.
Robertson je brzo postigao dogovor o osobnim uvjetima sa Spursima, koji su se u posljednjem kolu spasili od ispadanja iz Premier lige, a ubrzo nakon toga dovršeno je i sve ostalo.
Zakazan je i liječnički pregled, tako da je potpisivanje ugovora ostalo samo formalnost.
Robertsona čeka nastup na Svjetskom prvenstvu sa Škotskom i bilo je logično da će pitanje nastavka karijere htjeti riješiti i prije okupljanja reprezentacije.
Čeka se, naravno, službena potvrda Tottenhama.
