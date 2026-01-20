Srna o Šveđanima: Pritisak je na njima

Hrvatska rukometna reprezentacija svladala je Nizozemsku rezultatom 35:29 u drugom kolu Europskog prvenstva i tako praktički osigurala prolazak u drugi krug. Za konačnu potvrdu potrebno je još samo da Švedska ne doživi poraz protiv Gruzije. U redovima Hrvatske najučinkovitiji su bili Ivan Martinović s devet pogodaka i Zvonimir Srna sa šest, dok je vratar Dominik Kuzmanović imao važnu ulogu u završnici susreta sa sedam obrana. Kod Nizozemaca se istaknuo Rutger Ten Velde s osam golova.
Utakmicu je prokomentirao Zvonimir Srna: “Svi smo sretni. Netko će reći da smo dobili Nizozemsku pa kao da smo osvojili Euro, ali mi smo nakon dvije loše utakmice protiv Njemačke i Gruzije stvarno silno željeli postići energiju i zajednički duh, što smo danas postigli. Ova utakmica će nas sigurno dignuti u našim glavama. Nema mjesta nikakvoj euforiji i Bože moj, utakmicu po utakmicu, spremamo se za idućeg protivnika.
Drugi krug je tu. Zadnja utakmica je sa Šveđanima, igramo za prijenos bodova. Mislim da je neki možda pritisak na njima. Što smo mi lani prošli u Zagrebu, oni sad prolaze tu. Bit će to jedna prava muška utakmica i jedva čekamo da počne.”
