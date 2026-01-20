Srna o Šveđanima: Pritisak je na njima

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/TobiasxJorgensenx via Guliver Image

Hrvatska rukometna reprezentacija svladala je Nizozemsku rezultatom 35:29 u drugom kolu Europskog prvenstva i tako praktički osigurala prolazak u drugi krug. Za konačnu potvrdu potrebno je još samo da Švedska ne doživi poraz protiv Gruzije. U redovima Hrvatske najučinkovitiji su bili Ivan Martinović s devet pogodaka i Zvonimir Srna sa šest, dok je vratar Dominik Kuzmanović imao važnu ulogu u završnici susreta sa sedam obrana. Kod Nizozemaca se istaknuo Rutger Ten Velde s osam golova.

Utakmicu je prokomentirao Zvonimir Srna: “Svi smo sretni. Netko će reći da smo dobili Nizozemsku pa kao da smo osvojili Euro, ali mi smo nakon dvije loše utakmice protiv Njemačke i Gruzije stvarno silno željeli postići energiju i zajednički duh, što smo danas postigli. Ova utakmica će nas sigurno dignuti u našim glavama. Nema mjesta nikakvoj euforiji i Bože moj, utakmicu po utakmicu, spremamo se za idućeg protivnika.