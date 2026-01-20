Srna najavio okršaj sa Švedskom: ‘Mi jesmo viceprvaci svijeta, ali na njima je pritisak’

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Gulvier

Nakon što su pobjedama protiv Gruzije i Nizozemska u prva dva nastupa osigurali prolazak u drugi krug natjecanja na ovogodišnjem Europskom prvenstvu hrvatske rukometaše u srijedu od 20.30 sati očekuje prvi veliki ispit u Malmöu, dvoboj protiv domaćina Švedske za prvo mjesto u skupini i prenošenje bodova u sljedeću fazu natjecanja.

Pobjeda protiv jednog od tri domaćina može širom otvoriti vrata ka plasmanu u polufinale. Hrvatska je prošle godine na Svjetskom prvenstvu sjajno iskoristila domaći teren na putu ka osvajanja srebrne medalje, pa su naši reprezentativci svjesni težine zadatka koji je pred njima.

“Vratili smo zajedništvo i energiju kakve smo imali na prošlom prvenstvu. To je najbitnije pred nastavak turnira. Vidjeli smo lani na svojoj koži što znači igrati pred svojom publikom. Možda je to kod nas bilo izraženije jer možda mi imamo izraženiji nacionalni naboj, ali oni imaju sigurnost i energiju od strane navijača, ali to nosi i određeni pritisak.

Mi jesmo viceprvaci svijeta, ali na njima je pritisak. Mislim da će obrana i sutra biti na razini, a moramo imati disciplinu u napadu kako ne bismo gubili lopte i davali priliku njima za golove iz protunapada”, najavio je susret protiv Švedske Zvonimir Srna.

I prije utakmica zadnjeg kola prvog kruga natjecanja poznata su tri od četiri suparnika Hrvatske u drugom krugu. To su Island, Mađarska i Slovenija, dok će četvrti protivnik biti ili Švicarska ili Farski otoci, pa put ka eventualnom polufinalu izgleda vrlo prohodan.

“Kada se koncentriraš na ždrijeb, onda nisi koncentriran na moment koji je pred tobom. Znamo što nas čeka dalje, ali koncentracija je sada isključivo na Švedsku”, upozorio je Srna.

Filip Glavaš prokomentirao je igru u dosadašnjem dijelu natjecanja, ali i najavio Švedsku:

“Drago mi je da smo mi krila i pivoti malo rasteretili vanjske igrače. S druge strane, oni bi mogli koju loptu više proslijediti nama, tako bi napad ustvari i trebao funkcionirati. Ne treba nikoga izdvajati, jer naša snaga je upravo to što smo tim, jedna velika obitelj. Utakmica protiv Švedske je jako bitna jer bi s pobjedom prenijeli dva boda i osigurali si lakši drugi krug.

Na njima je pritisak, igraju doma, mi imamo dva dana za napraviti analizu i što bolju pripremu. Trebamo pristupiti toj utakmici kao da je finale i onda će nas nagraditi pobjeda.”