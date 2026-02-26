Španjolci o slučaju Zagreb: ‘Od nekadašnjeg balkanskog diva nije ostalo mnogo’

Podijeli :

Ranko Suvar CROPIX via Guliver

Rukometaše Zagreba čeka jedno od najtežih gostovanja u sezoni – utakmica 12. kola Lige prvaka protiv Barcelona

Marca podsjeća da je Zagreb u dosadašnjih 11 utakmica upisao čak deset poraza te ističe kako Barcelona ne bi trebala imati previše problema s njima.

Španjolski dnevnik pritom nije štedio riječi kada se osvrnuo na stanje u zagrebačkom klubu.

“Od nekadašnjeg balkanskog diva, koji je pod imenom Badel 1862 Zagreb devedesetih osvojio dva uzastopna naslova prvaka Europe (1992. i 1993.) te izgubio četiri finala, tri protiv Barce i jedno protiv Bidasoa-Irune (1995.), nije ostalo mnogo… Ozbiljna sportska kriza, pogoršana institucionalnom nestabilnošću i stalnim promjenama trenera, spriječila je konsolidaciju solidnog projekta”, navodi Marca.

Podsjetimo, Zagreb je posljednji u skupini B sa samo dva boda te ne može izboriti sljedeću fazu Lige prvaka.