Trener Barcelone opleo po Zagrebu: ‘To što oni rade je nečuveno’

xGonzalesxPhoto/MadsxAndersenx via Guliver Image

Zagreb će u četvrtak navečer igrati protiv Barcelone koja na domaćem parketu traži pobjedu u potrazi za teoretski slabijim protivnikom u sljedećoj fazi EHF Lige prvaka.

Uoči te utakmice izjavu za medije dao je Carlos Ortega, trener Barcelone. Njega je posebno iznenadilo, pa čak i zasmetalo to što zagrebački klub često mijenja trenere.

Sprema se još jedna promjena, na klupu Zagreba stiže bivši izbornik Hrvatske? Zagreb izgubio od PSG-a u Areni i došao na prag ispadanja iz Lige prvaka

„To je klub koji toliko često mijenja trenere da je vrlo teško imati pozitivnu dinamiku i projekt u kojem se igrači osjećaju ugodno. U posljednjih 10 godina imali su sasvim sigurno više od 15 ili 20 trenera. To je nečuveno.“

Otkako je Vujović otišao 2016., svake je sezone bilo barem jedne promjene, a ove čak tri: Andrija Nikolić, Nenad Šoštarić i aktualni, Boris Dvoršek, privremeni trener dok ne stigne novi. Veselin Vujović, Silvio Ivandija, Slavko Goluža, Kasim Kamenica, Zlatko Saračević, Lino Červar, Branko Tamše, Igor Vori, Vlado Šola, Ivica Obrvan, Tonči Valčić, Denis Špoljarić i Velimir Petković upotpunjuju taj niz od 16 trenera bez kontinuiteta.

Uz takvu zbrku na klupi, Zagreb je posljednji u skupini B sa samo dva boda, jednom pobjedom protiv Eurofarm Pelistera (27:23), uz čak 10 poraza. Posljednji poraz protiv PSG-a (24-35), prošlog tjedna ga je ostavio samo na teoriji za ulazak u osminu finala, a remijem danskog GOG-a i Pelistera postalo je jasno da Zagreb ne može izboriti sljedeću fazu Lige prvaka.

Tako u Barceloni ne igraju za ništa osim za ponos i povećanje bodovnog konta.