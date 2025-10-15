Šoštarićevih 8 golova nedovoljno za pozitivan rezultat protiv Mandićevog Magdeburga

Podijeli :

Kevin Domas Panoramic via Guliver Images

Mario Šoštarić bio je posebno inspiriran u srijedu navečer protiv aktualnih prvaka Europe Magdeburga, ali to njegovom Szegedu nije donijelo pozitivan rezultat. Njemačka momčad na gostovanju je slavila s 34:30.

Većina prvog poluvremena bila je izjednačena da bi se u posljednjih 10 minuta Magdeburg ipak odvojio i na predah otišao s +3 (18:15).

Smanjio je Szeged zaostatak na -1, ali do izjednačenja nisu došli i Magdeburg je slavio s 34:30. Za mađarsku momčad najbolji je bio Mario Šostarić s 8 golova dok je kod aktualnih prvaka najraspoloženiji bio OscarBergendahl sa 7 golova. Za Magdeburg je na vratima 11 minuta proveo i hrvatski reprezentativni vratar Matej Mandić. On je zaustavio 2 od 11 pokušaja suparničkih igrača.

U drugoj utakmici u kojoj su sudjelovali Hrvati sretniji će biti oni koji predstavljaju poljsku Wislu Plock. Tamo igraju Mirko Alilović, Lovro Mihić i Leon Šušnja, a najveću ulogu u pobjedu protiv PSG-a, za koji igra Mateo Maraš, imao je iskusni Alilović.

On je upisao 8 obrana uz 27,6% posto uspješnosti. Njemu se s jednim pogotkom pridružio Mihić dok se Šušnja nije upisao u strijelce. Maraš nije ni ulazio u igru za PSG u porazu 35:32.