Šoštarić zabio četiri gola u pobjedi Szegeda nad PSG-om

Kevin Domas Panoramic via Guliver Images

U istoj skupini gdje je i RK Zagreb, Pick Szeged je pobijedio PSG. Za Mađare u četvrtak nije onako ključnu ulogu kao inače imao Mario Šoštarić. Prošlogodišnji drugi strijelac Lige prvaka u pobjedi 31:29 zabio je četiri gola.

Szeged je većinu prvog poluvremena bio u zaostatku, a PSG je vodio i s +4 (9:5). Ipak, mađarska momčad do kraja prvog poluvremena uspjela je izjednačiti te se na predah otišlo sa 17:17.

U drugom dijelu je Szeged bio nešto bolji te je na kraju slavio s 31:29. Bila je ovo druga pobjeda mađarske momčadi u tri odigrana kola dok PSG ima samo jedno slavlje.

Za Szeged je četiri pogotka zabio Šoštarić dok je za PSG Mateo Maraš zabio jedan gol.

Parižani će u sljedećem kolu ugostiti Zagreb koji još nema pobjedu u Ligi prvaka.