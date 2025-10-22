Šoštarić i Jelinić nanijeli Zagrebu šesti poraz u Ligi prvaka

Podijeli :

Guliver Image

RK Zagreb je u Ligi prvaka nakon pet kola imao nula bodova, a raspored im nije bio naklonjen jer su u šestom igrali protiv mađarskog Pick Szegeda koji je jedna od boljih ekipa u skupini B. Nakon izjednačenog prvog poluvremena (10:10), Szeged se ipak odvojio te su na kraju slavili s 28:23.

U prvom poluvremenu često se rotirala prednost. Zagreb je dva puta vodio s +2 (6:4 i 7:5) dok je toliku prednost jednom imao Szeged, kod 4:2. Na kraju je prvi dio utakmice završen 10:10.

Najbolji strijelac u prvom poluvremenu za Zagreb bio je Filip Glavaš s 5 golova, a kod Mađara je to bio Mario Šoštarić, njegova konkurencija na desnom krilu u hrvatskoj reprezentaciji.

U drugom dijelu Zagreb više nije mogao držati korak s Mađarima. U posljednjih 10 minuta Szeged je ušao s +6 (23:17), a na kraju su slavili s 28:23.

Najbolji u redovima Zagreba bio je Glavaš sa 6 golova dok je kod Szegeda najučinkovitiji bio Imanol Garciandia s Y golova. Hrvatski reprezentativci bili su posebno učinkoviti kod Szegeda. 5 golova zabio je Marin Jelinić dok je 4 zabio Šoštarić.

Nakon šest kola tako Zagreb i dalje nema niti jedan bod u Ligi prvaka dok je Szeged sada na 6 bodova. Zagrebu je ovo bio 8. uzastopni poraz u elitnom rukometnom natjecanju.