Slovenci ostali u čudu uoči dvoboja s Hrvatskom: ‘To je neobična odluka…’

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 18 sati igra protiv Slovenije, a obje momčadi u susret ulaze s po četiri boda.
Slovenci su u povoljnijoj situaciji jer drže sudbinu u svojim rukama i s dvije pobjede do kraja mogu osigurati plasman u polufinale Europskog prvenstva. Hrvatska, s druge strane, ovisi o rezultatima Švedske i Islanda.
Uoči utakmice pažnju je privukao odabir sudačkog para:
“Pobjednik uzima sve refren je jedne od poznatih pjesama legendarnog švedskog pop kvarteta ABBA. Istini za volju, to ne vrijedi baš za večerašnji rukometni derbi u Švedskoj između Slovenije i Hrvatske na 17. Europskom prvenstvu u rukometu . Ali tko god bude bolji u Malmö Areni, gdje utakmica počinje u 18 sati, imat će dobre šanse za plasman u polufinale i medalju, dok će gubitnik ostati praktički bez ičega.
Obračun s Hrvatima definitivno je od odlučujuće važnosti u borbi za polufinale. Nakon što su u petak izgubili od Šveđana i u nedjelju pobijedili Mađare, Slovenija i dalje ima škare i platno u rukama, ali joj više-manje trebaju dvije pobjede u manje od 24 sata kako bi prošla u polufinale. Prvi dio dvostrukog zadatka dolazi danas u 18 sati, kada će protivnik u Malmö Areni biti Hrvatska. Južni susjedi, poput Slovenije, do sada su skupili četiri boda, kao i Island i Švedska, izvijestila je STA.
Utakmicu će suditi Amar Konjičanin i Dino Konjičanin iz Bosne i Hercegovine. Neobično s obzirom na to koliko se očekuje da će utakmica biti žestoka”, piše slovenski Delo.
