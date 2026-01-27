Poznati slovenski trener za SK najavio okršaj s Hrvatskom: ‘Sigurdsson puno riskira, ja to ne bih radio’

Podijeli :

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 18 sati igra protiv Slovenije, a obje momčadi u susret ulaze s po četiri boda. Slovenci su u povoljnijoj situaciji jer drže sudbinu u svojim rukama i s dvije pobjede do kraja mogu osigurati plasman u polufinale Europskog prvenstva. Hrvatska, s druge strane, ovisi o rezultatima Švedske i Islanda.

S našim Petrom Čondićem okršaj Hrvatske i Slovenije u emisiji Jutro SK najavio je Branko Tamše, iskusni slovenski trener i aktualni strateg Trima iz Trebnja, vodeće momčadi slovenskog prvenstva.

“Slovenija je imala pregršt problema s ozljedama. Deset igrača nije na prvenstvu koji bi vjerojatno išli, ali isto tako onda ne bi bilo ovih deset koji su sada tu. Dobili su šansu igrači iz drugog plana. Želio sam da dobiju šansu na rukometnoj mapi jer sam znao da će dati sve od sebe i da će s mladošću i energijom nadomjestiti to iskustvo koje im nedostaje. I to se i pokazalo.

Slovenija je rasla iz utakmice iz utakmicu. Igra brz, lijep i moderan rukomet. Igra dobro jedan na jedan, ima dobru kombinatoriku, a uz to ima i dobru tranziciju. Obrana je dosta dobra, a tu puno pomaže povratnik u reprezentaciju Borut Mačkovšek. Zasad je sve iznad očekivanja, ali posve zasluženo”, rekao je Tamše u uvodu.

Kako gledate na Hrvatsku, dojam je da ima dosta problema u defenzivnoj tranziciji?

“Hrvatska također raste iz utakmice u utakmicu. Rotira puno igrača pa čak i onih s tribina. Izbornik Sigurdsson puno ‘kemija’ i zasad je bio jako uspješan. Hrvatska ide po putu koji si je zacrtala. Ispred sebe ima još dvije utakmice, doduše jako teške, ali mislim da Hrvatska sa svojom obranom može pobijediti svakoga. Dobro ste detektirali da ima problema s vraćanjem u obranu. To je prije svega zato što je Sigurdsson odlučio mijenjati dva igrača u obrani i napadu, a to je jako teško u modernom rukometu. Sada sve reprezentacije žele trčati u leđa i zabijati lagane golove. Zbog toga dolazi do problema što se tiče Hrvatske, ali već su to sada malo korigirali. Ako ne mogu promijeniti dva igrača, onda stanu u 6-0 obranu. Po meni, to jedan velik luksuz i rizik.

Osobno ne bih to radio zbog toga što mislim da Hrvatska ima igrače koji mogu igrati u oba pravca. Da šest igrača igra po 10-15 minuta pa onda da se mijenjaju zbog umora, Hrvatska bi tada dobila puno u tranziciji. Hrvatska ima puno rezervi u tzv. laganim golovima. Kad se mijenjaju dva igrača tu se gube dragocjene sekunde i zato su tu tanki za nekoliko lakih golova. Sve u svemu, izbornik najbolje zna svoju momčad. Zasad je sve pobijedila osim Šveđana, ali nije sve u njenim rukama. Najbitnija je utakmica protiv Slovenije.”

Koje su najveće prednosti jedne i druge reprezentacije uoči međusobnog okršaja?

“Najveći forte Slovenije je mladost, pozitivna ludost, kreativnost, brzina, tranzicija, igra jedan na jedan. Taj tzv. “small-ball“. Što se tiče Hrvatska, to je njihova poznata obrana i igranje za sveti dres za kojeg puno hrvatski igrači naprave. Tu je i iskustvo kojeg imaju više nego Slovenci. Iskreno, rekao bih da su šanse 50-50. Bit će više Hrvata u dvorani, trebat će dobri vratari… Onaj tko bude smireniji, manje nervozan i tko bude više poštovao loptu taj će pobijediti.”

Za kraj, kako biste pripremili utakmicu da ste na mjestu Sigurdssona?

“To je sve hipotetski, ali inzistirao bih na tvrdoj i jakoj obrani te što bržoj tranziciji na obje strane terena. S punom većom rotacijom koju ima Hrvatska, izmorio bih četiri glavna slovenska igrača koja su u napadu. S tom obranom bih probao doći do daha i onda slomiti protivnika.”

