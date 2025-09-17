Sjajni Šoštarić dvoznamenkast u pobjedi Szegeda u Ligi prvaka

Podijeli :

Kevin Domas Panoramic via Guliver Images

Hrvatski rukometni reprezentativac Mario Šoštarić bio je junak 36:31 gostujuće pobjede Pick Szegeda protiv GOG Gudmea u susretu 2. kola skupine B Lige prvaka.

Šoštarić je bio najbolji strijelac utakmice sa 12 golova i to uz stopostotni šut 12/12.

Kod Szegeda se Marin Jelinić nije upisao u strijelce, promašio je jedini upućeni šut.

Kod domaćih je Nicolai Pedersen zabio osam golova.

Szegedu su ovo prvi ovosezonski bodovi, dok je Gudme i nakon dva kola bez bodova.

Kasnije u srijedu će u ovoj skupini još biti Wisla Plock i Zagreb, poljski sastav je dobio prvu utakmicu, dok je Zagreb izgubio u Bitolju od Pelistera.