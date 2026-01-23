Sigurdsson za Island spremio (ne)očekivanu promjenu: Evo tko upada u hrvatski sastav

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 15:30 nastavlja nastup na Europskom prvenstvu ključnom utakmicom protiv Islanda.

Nakon teškog poraza od Švedske, novi poraz gotovo bi sigurno značio ispadanje s turnira.

Island susret dočekuje s dva boda i pobjedom bi postao gotovo nedostižan Hrvatskoj, koja je u drugi krug prenijela nula bodova i gol-razliku -8.

Kako prenosi Germanijak, zbog velike važnosti dvoboja izbornik Dagur Sigurdsson posegnuo je za promjenom u rosteru. Tako ćemo prvi put na ovom prvenstvu Dina Slavića gledati s klupe. Vratar koji je oduševio u pripremnim utakmicama trebao bi biti Dagurov adut protiv sunarodnjaka, dok će Matej Mandić preseliti na tribine.

Mandić je, podsjetimo, propustio prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo zbog ozljede lica te nije sudjelovao u osvajanju srebra.

