Sigurdsson za Island spremio (ne)očekivanu promjenu: Evo tko upada u hrvatski sastav

Nakon teškog poraza od Švedske, novi poraz gotovo bi sigurno značio ispadanje s turnira.

Sigurdsson najavio utakmicu s Islandom: Sutra sam samo Hrvat

Island susret dočekuje s dva boda i pobjedom bi postao gotovo nedostižan Hrvatskoj, koja je u drugi krug prenijela nula bodova i gol-razliku -8.

Kako prenosi Germanijak, zbog velike važnosti dvoboja izbornik Dagur Sigurdsson posegnuo je za promjenom u rosteru. Tako ćemo prvi put na ovom prvenstvu Dina Slavića gledati s klupe. Vratar koji je oduševio u pripremnim utakmicama trebao bi biti Dagurov adut protiv sunarodnjaka, dok će Matej Mandić preseliti na tribine.