Sigurdsson najavio utakmicu s Islandom: Sutra sam samo Hrvat

Hrvatsku u petak u 15:30 čeka početak drugog kruga Europskog prvenstva, a prvi suparnik bit će Island. Susret ima dodatnu težinu zbog činjenice da hrvatsku reprezentaciju vodi Islanđanin Dagur Sigurdsson. Ipak, ovo nije prvi put da se naš izbornik našao s druge strane protiv svoje domovine – već prošle godine na Svjetskom prvenstvu upravo je s Hrvatskom ostvario važnu pobjedu nad Islandom u drugoj fazi natjecanja.

Novinari islandskog portala Visir razgovarali su sa Sigurdssonom jutro nakon poraza Hrvatske od Švedske. Izbornik nije skrivao nezadovoljstvo prikazanom igrom:

“Teško je, još uvijek u nama ima nervoze. Jednostavno smo igrali jako loše. Ako izgubiš golom u zadnjoj sekundi, to boli, ali ako odigraš ovako nedovoljno dobro, onda si nervozan i živčan. Brine li nas naša igra? Brine. Nismo pronašli ritam. Odigrali smo dvije utakmice protiv Nijemaca koje nisu bile dovoljno dobre. Nije tajna da ne igramo kao prošle godine”, rekao je hrvatski izbornik.

Govoreći o osjećaju igranja protiv reprezentacije Islanda, Sigurdsson je istaknuo posebnu emociju:

“Uvijek je isto, zabavno je. U hotelu imam puno dobrih prijatelja. Malo me nasmiješi kad vidim sve te dečke. Ali sutra sam samo Hrvat i dat ću sve od sebe.”

Vrijedi podsjetiti kako su Islanđani prošle godine, nakon poraza od Hrvatske koji ih je eliminirao s Europskog prvenstva, u medijima pisali da su ih “razotkrili Dagur i Gunnar”. Riječ je o Gunnaru Magnussonu, također Islanđaninu, koji je godinama radio kao pomoćni trener islandske reprezentacije, a kojeg je Sigurdsson angažirao kao analitičara u pripremi tog susreta protiv Islanda. Pred Hrvatskom je sada novi izazov – ponovno pronaći rješenje za islandski sastav i ponoviti uspjeh iz prošlosti.