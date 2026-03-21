Sigurdsson: Ovakve utakmice su nam dobro upozorenje

Nakon pobjede u Zadru naši rukometaši nisu u Osijeku uspjeli nadjačati Švicarsku. No, svojim dolaskom razveselili su naše navijače, posebno one mlađe

U drugoj prijateljskoj utakmici rukometnih reprezentacija Hrvatske i Švicarske, odigranoj u subotu u osječkom Gradskom vrtu, nije bilo pobjednika – susret je završio rezultatom 35:35. Izbornik Dagur Sigurdsson je otkrio što je vidio u ovom susretu.

“Švicarska je zasluženo došla do izjednačenja jer su danas bili bolja momčad od nas. Imali smo poteškoća u obrani i na vratarskoj poziciji. Sve u svemu, zadovoljan sam s obje utakmice i najvažnije je da je prošlo bez ozljeda.”

Kapetan naših rukometaša Ivan Martinović je također svjestan da nije bilo kako su očekivali, ali jedna ga stvar veseli.

“Mislim da smo poznati po tome da volimo dramu. Ne smijemo biti zadovoljni, ima dosta za popraviti. Nismo iskoristili onu našu brzu igru u obrani, nismo pomogli golmanima. Znamo što trebamo popraviti. Mi poslije svake utakmice naučimo nešto novo, dobijemo novo iskustvo. Novi igrači su dobili priliku. Uživo s našom predivnom publikom. Jedva čekamo doći opet. Osijek je poznat da je glasan, hvala svima koji su došli. Treba uživati dok je ovakva euforija u rukometu. Nama je prelijep osjećaj gledati svu tu djecu ovdje.”