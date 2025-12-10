Sigurdsson objavio popis igrača za pripreme za Euro

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za prvu fazu priprema koja će se održati u Poreču od 26. do 30. prosinca 2025. godine.

Na izbornikovom popisu nalazi se 19 igrača. Zbog uobičajeno kasnog završetka natjecanja u nekim ligama, posebno Bundesligi, izborniku nije na raspolaganju jedan dio igrača koji bi trebao biti naša noseća snaga na skorašnjem Europskom prvenstvu. Okupljanje reprezentacije je 26. prosinca u 11.00 sati u Westin Hotelu u Zagrebu.

U sklopu porečkih priprema, Hrvatska će odigrati i jedan prijateljski susret protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije 28. prosinca 2025. godine. Nakon toga slijedi kratki predah za božićne i novogodišnje blagdane, a novo okupljanje, nadajmo se kompletne reprezentacije, bit će 2. siječnja 2026. godine.

Podsjećamo, prije prvog nastupa 17. siječnja u Malmou na Europskom prvenstvu, hrvatski rukometaši odigrat će i dva prijateljska susreta s Njemačkom. Prvi je na rasporedu u zagrebačkoj Areni 8. siječnja u 20.30 sati, a drugi u Hannoveru tri dana poslije u 18.05 sati.

Popis:

Dino Slavić (HB Limoges)

Filip Perić (MRK Sesvete TO)

Ivan Barbić (RK Nexe)

Leon Ljevar (RD LL Grosist Slovan)

Tin Lučin (RK Nexe)

Diano Neris Ćeško (RK Izviđač)

Luka Moslavac (RK Nexe)

Ante Ivanković (GRK Ohrid)

Ivano Pavlović (RK Zagreb)

Matko Moslavac (RK Nexe)

Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen)

Matej Svržnjak (MRK Sesvete TO)

Filip Glavaš (RK Zagreb)

Maksimilijan Molc (MRK Sesvete TO)

Zlatko Raužan (MRK Sesvete TO)

Josip Šimić (HSG Wetzlar)

Berislav Antonio Tokić (MRK Trogir)

Toni Matošević (RK Zagreb)

Teo Popović (RK Poreč)