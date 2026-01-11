Sigurdsson nakon poraza od Njemačke: ‘U dva poluvremena smo izgledali kao dvije različite momčadi’

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Njemačke rezultatom 33:27 u Hannoveru u svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici prije početka Europskog prvenstva. Time su hrvatski rukometaši upisali i drugi uzastopni poraz od Njemačke, nakon što su nekoliko dana ranije izgubili i u Zagrebu.

Susret je nakon završetka komentirao izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson.

“Zadovoljniji sam danas nego što sam bio u prvom susretu. U dva poluvremena izgledali smo kao dvije različite momčadi.

Zbog brojnih ozljeda morali smo dati šansu igračima koji dugo nisu igrali da ponovno osjete utakmicu, a to je protiv ovakvog protivnika bilo jako teško. Nedostajalo nam je konstante i koncentracije, za to će nam trebati još neko vrijeme. Nastavljamo s radom”, rekao je izbornik.

Europsko prvenstvo započinje u četvrtak, a Hrvatska će svoj prvi nastup imati u subotu u Malmöu protiv Gruzije. Dva dana kasnije slijedi ogled s Nizozemskom, dok će hrvatski rukometaši prvi krug natjecanja zaključiti utakmicom protiv Švedske, jedne od tri zemlje domaćina.