Šef EHF-a otkrio: ‘Sigurdsson nam se ispričao’; Dagur: ‘Znam ga dobro, prijatelji smo’

Dan uoči polufinalnog susreta Europskog prvenstva, u kojem je Hrvatska poražena od Njemačke, izbornik Dagur Sigurdsson povukao je potez koji je snažno odjeknuo rukometnim krugovima. Na konferenciji za medije otvoreno i vrlo oštro kritizirao je Europsku rukometnu federaciju, optuživši je za nehuman odnos prema igračima i stručnim stožerima. Njegove izjave brzo su se proširile Europom, a podrška mu je stigla iz brojnih rukometnih zemalja, uključujući Njemačku, Dansku i Island.

Uoči utakmice za brončanu medalju protiv Islanda, islandski list Visir donio je novi detalj cijelog slučaja. Prema njihovim informacijama, Sigurdsson se u međuvremenu ispričao zbog načina na koji je formulirao dio svojih kritika.

Predsjednik Europske rukometne federacije Michael Wiederer potvrdio je u Herningu da se hrvatski izbornik ispričao zbog izbora riječi kojima je opisao EHF na spornoj konferenciji održanoj prije polufinala. Wiederer je o tome govorio na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanja o Sigurdssonovim izjavama koje su izazvale burne reakcije u rukometnoj javnosti.

Podsjetimo, Sigurdsson je tada ustvrdio da EHF pokazuje malo ili nimalo poštovanja prema reprezentacijama, posebno naglašavajući nejednaku raspodjelu vremena za odmor uoči polufinalnih utakmica.

Federaciju je pritom usporedio s lancem brze hrane, tvrdeći da joj je važniji profit i spektakl od same kvalitete natjecanja, dok je svoju momčad slikovito opisao kao „smrznutu piletinu“, aludirajući na način na koji su, prema njegovu mišljenju, bili tretirani.

Upravo ta metafora bila je povod za pitanje upućeno Wiedereru, koji je tada naveo da se Sigurdsson ispričao zbog takvog rječnika.

Kako piše Visir, hrvatski izbornik je danas potvrdio da je izgladio odnose s glavnim izvršnim direktorom EHF-a, kojeg smatra dobrim prijateljem. Dodao je da je unaprijed znao kako će na toj konferenciji javno izraziti svoje nezadovoljstvo te da je kritika bila svjesna i namjerna, iako priznaje da su pojedini izrazi bili pretjerani.