Rukometni trener u BiH preminuo nakon utakmice, klub za smrt krivi loše suđenje

Emir Karadža, trener MRK Iskra iz Bugojna, preminuo je nakon utakmice protiv Čelika u Zenici.

Hitna pomoć intervenirala je i odvela trenera u zeničku bolnicu, no nisu ga uspjeli spasiti. Njegov klub je objavio da je trener bio pod velikim stresom zbog suđenja te da mu je pozlilo nakon što je napisao žalbu. Prenosimo u cijelosti Iskrino priopćenje.

“Za vrijeme utakmice sudački par Brkić/Zuko svojim je odlukama u više navrata oštetio našu momčad, dodijelivši čak tri crvena kartona našim igračima u situacijama koje su se mogle sankcionirati blažim kaznama. Delegat utakmice, E. Konjičanin, nije reagirao na očite nepravde i propuste u suđenju.

Bez obzira na sve, naši igrači su nakon utakmice čestitali ekipi Čelika na pobjedi. Trener Emir Karadža, zajedno sa službenim predstavnikom i delegatom, nakon utakmice se povukao u obližnji restoran kako bi napisao službenu žalbu, ne želeći dodatno spominjati navijačke incidente niti stvarati tenzije između klubova.

U tom trenutku, prišli su mu suci utakmice, iako ih je zamolio da ga ostave dok ne završi pisanje žalbe. Nedugo zatim, treneru je izvan restorana pozlilo. Unatoč brzoj intervenciji Hitne pomoći i naporima liječnika Kantonalne bolnice Zenica, srce našeg Emira Karadže prestalo je kucati. Srce velikog čovjeka, trenera i sportaša koji je živio za rukomet, za svoju Iskru i svoje igrače.

Emira je, nažalost, odnijela nepravda – ona protiv koje se godinama borimo. Tražimo od Rukometnog saveza BiH, Saveza FBiH i Sudačke organizacije da napokon reagiraju. Zahtijevamo pošten odnos prema svim klubovima, odgovornost sudaca i zaštitu onih koji iskreno vole sport. Prije svega, tražimo pravdu za našeg Emira.”