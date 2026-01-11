Rukometašice Podravke namučile vodeću momčad svoje skupine, ali upisale tijesan poraz

Podijeli :

Foto: RK Podravka Vegeta

U susretu devetog kola B skupine rukometne Lige prvakinja Pdravka Vegeta je u Koprivnici igubila od vodećeg Bresta sa 30:31 (16:13).

Bila je to prva europska utakmica Podravke u ovoj godini, nažalost i poraz. Ukupno šesti u skupini.

Oslabljena koprivnička ekipu koja ima velikih problema s ozljedma, odlično se držala protiv Bresta koji je prvi na ljestvici i u dosadašnjem dijelu sezone ima samo jedan poraz.

Nakon odličnog prvog poluvremena, u gotovo ispunjenoj Bepovoj dvorani, Podravkašice su imale tri pogotka prednosti (16:13). Hrvatske prvakinje su odlično ušle i u nastavak i serijom 3:0 stigle do šest golova prednosti (19:13).

No, Brest je u nastavku polako smanjivao zaostatak. Francuskinje su u 47. minuti uspjele izjednačiti (25-25), a pet minuta prije kraja i povesti s 30:28. U neizvjesnoj završnici gošće su uspjele sačuvati pogodak prednosti za osmu pobjedu u devet kola.

Spomenimo kako su gošće imale čak 13 sedmeraca, a Podravka samo jedan. Brest je do pobjede predvodila sjajna Anna Vjahireva sa 11 golova, dok je Clarisse Mairot dodala šest golova. Kod Podravke najefikasnije su bile Andrea Šimara s devet i Tina Barišić sa sedam golova, dok je Lucija Bešen imala 12 obrana.

Brest vodi na ljestvici skupine sa 16 bodova, Odense ima tri boda manje i susret manje, dok je treća mađarska ekipa FTC-Rail Cargo sa 12 bodova. Podravka je šesta s pet bodova koliko ima i Krim stepenicu niže, dok je posljednja švedska Sola s jednim bodom.