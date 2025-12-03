Rastužile su Hrvatsku, a sada pobjedom otvorile drugi krug Svjetskog prvenstva

Podijeli :

Kolektiff Images via HRS

Rukometašice Japana, koje su u prvom krugu Svjetskog prvenstva bile razlog što se Hrvatska nije plasirala dalje, pobjedom su otvorile nastup u skupini 1 drugog kruga, pobijedile su Švicarsku 27-21 (13-10).

Odličnu su utakmicu za Japan odigrale Natsuki Aizawa i Yuki Yoshidomo. Prva je postigla osam, a potonja sedam pogodaka. Na drugoj strani pet je golova dala Tabea Schmid.

U Dortmundu je Angola, u sklopu prvog kola skupine 4, svladala Češku 28-25 (15-13). Za češku obranu nezaustavljive su bile Vilma Nenganga s osam i Albertina Kassoma sa sedam golova. Kod Čehinja je bolja od ostalih bila Eliška Desortova sa šest pogodaka.