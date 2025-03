Predsjednik Milanović odlikovao rukometaše

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver Images

"Vrijeme u kojem živimo je takvo da i manje stvari od onoga što ste vi priuštili Hrvatskoj prije nekoliko tjedana hrvatske ljude čini veselima i dobre volje", rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović na svečanom prijemu na kojemu je igračima, stručnom timu, trenerima i članovima tehničke potpore hrvatske rukometne reprezentacije uručio odlikovanja za osvojenu srebrnu medalju na Svjetskom rukometnom prvenstvu 2025.

U prigodnom obraćanju uoči dodjele odlikovanja i priznanja, predsjednik Milanović rekao je kako su hrvatski rukometaši na Svjetsko prvenstvo bili ispraćeni sa skepsom i sa ne prevelikim očekivanjima, ali da su se vratili „ne na štitu, nego sa štitom“.

“To je veliki uspjeh kakvih nam uvijek nedostaje. Na Olimpijskim igrama naše sportašice i sportaši postižu velike rezultate, ali kolektivni uspjeh, posebno uspjeh nacionalnog tima ima jednu posebnu vrijednost. Samo kada bi to bilo i samo kada bismo ovaj uspjeh mogli i trebali svesti na to, to bi već bila velika stvar, jer oko nas je mutež i magla, i u regiji i u cijelom svijetu. Vjerujem da ćemo se izvući vlastitom pameću, znanjem i skepsom“, dodao je Milanović.

Čestitajući im na postignutom rezultatu kazao je kako je on rezultat teškog i neizvjesnog rada u kojem nema švercanja.

“Nema preko reda. Na kraju sve završi tamo gdje treba završiti kao posljedica znanja, truda, zalaganja, vještine, lukavosti i sportskog odnosa koji vas je doveo do svjetske medalja – srebra, kojeg Hrvatska dugo nije vidjela“, rekao je predsjednik Milanović poručivši im kako su sami podigli ljestvicu očekivanja što predstavlja prilično težak teret.

“Kada podigneš ljestvicu očekivanja onda te mjere samo po njoj. Sami ste si krivi za to i dobro je da ste si krivi za to. Ova odlikovanja su mala gesta i mali čin hrvatske države, mene kao predsjednika. Želim vam da u kompletnom sastavu jurišate dalje i da tu ljestvicu dignete još malo gore. Ne možete pobjeći od toga“, zaključio je predsjednik Milanović.

Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara, za izniman sportski uspjeh i osvajanje srebrne medalje u rukometu na 29. Svjetskom prvenstvu u rukometu 2025., te osobiti doprinos promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu, odlikovani su Dagur Sigurdsson, Domagoj Duvnjak, Luka Cindrić, Filip Glavaš, Marin Jelinić, Igor Karačić, Luka Lovre Klarica, Dominik Kuzmanović, Tin Lučin, Marko Mamić, David Mandić, Mateo Maraš, Ivan Martinović, Lovro Mihić, Ivano Pavlović, Ivan Pešić, Zvonimir Srna, Josip Šimić, Marin Šipić, Mario Šoštarić i Leon Šušnja.

Za izniman uspjeh Hrvatske rukometne reprezentacije osvajanjem srebrne medalje na 29. Svjetskom prvenstvu u rukometu 2025., kojem su pridonijeli svojim profesionalnim trenerskim iskustvom, te osobiti doprinos promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske Povelja Republike Hrvatske dodijeljena je Valteru Matoševiću i Denisu Špoljariću.

Redom hrvatskog pletera, za izniman sportski uspjeh Hrvatske rukometne reprezentacije osvajanjem srebrne medalje na 29. Svjetskom rukometnom prvenstvu 2025., kojem su pridonijeli svojim profesionalnim iskustvom i podrškom, odlikovani su Domagoj Gajski, Željko Kercel, Ivica Maraš, Saša Matejčić, Zdravko Mirilović, Josip Režić, Šime Tomašević i Ivica Udovičić, priopćeno je iz Ureda Predsjednika.

Povelja Republike Hrvatske, za osobite zasluge u promicanju, poticanju i razvoju rukometnog sporta u Republici Hrvatskoj od osamostaljenja, te postignutim vrhunskim sportskim rezultatima u zemlji i inozemstvu, dodijeljena je Hrvatskom rukometnom savezu. Povelju je preuzeo predsjednik Saveza Tomislav Grahovac, koji se, u ime odlikovanih igrača, stručnog tima, trenera i članova tehničke potpore Hrvatske rukometne reprezentacije, zahvalio na dodijeljenim odlikovanjima i priznanjima.

“U ime Hrvatskog rukometnog saveza i u svoje ime zahvaljujem se na uručenim odlikovanjima. Zahvaljujem se na svoj potpori koju vi kao predsjednik dajete hrvatskom rukometu, Savezu i što prepoznajete značaj i kvalitetu našeg rada i naše reprezentacije. Molim da i ubuduće, na jednak način ili još i više, popratite rezultate naše reprezentacije i naš rad i da nam date potporu i budete što češće nazočni na svim našim događanjima“, rekao je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac.

Uz predsjednika Milanovića bili su povjerenik Predsjednika Republike za sport Tomislav Paškvalin, savjetnik Predsjednika Republike za obranu Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, savjetnica Predsjednika Republike za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, savjetnica Predsjednika Republike za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković, zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Republike Goran Grobotek, zamjenica pročelnika Kabineta Predsjednika Republike Ivana Pušonjić, posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić i pomoćnica savjetnika Predsjednika Republike za ekonomiju Martina Ciglević.