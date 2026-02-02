Potvrđeno koliko će novaca dobiti rukometaši za broncu na Euru

Podijeli :

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto momčad Dagura Sigurdssona pobijedila je Island s 34:33.

Veliki uspjeh zasjenila je i drama s time da dočeka u Zagrebu neće biti jer su igrači tražili da nastupa Marko Perković Thompson, a iz Grada su to odbili. Rukometaše su na aerodromu u ranim jutarnjim satima ipak dočekale stotine navijača, a od podne je zakazan doček kod premijera Andreja Plenkovića.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je koliko će novaca dobiti rukometaši za veliki uspjeh. Svakom igraču, članovima stručnog stožera te djelatnim stručnim osobama u Savezu bit će isplaćen iznos od 5250 eura.

“Čestitam našim rukometašima na ovom velikom uspjehu. Ovo je dokaz da se radi o zlatnoj generaciji koja je već ostavila dubok trag, a siguran sam da će nastaviti postizati velike rezultate i u godinama koje dolaze. Ovdje sam ispred Vlade kako bih ih dočekao, a u podne će ih primiti i predsjednik Vlade Andrej Plenković“, rekao je Glavina.