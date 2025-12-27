Pomlađena Hrvatska protiv legendarnog Lazarova kreće u pripreme za Euro

Podijeli :

Jozo Čabraja / kolektiff

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u nedjelju u Poreču protiv Sjeverne Makedonije igra prvu pripremnu utakmicu za Europsko prvenstvo 2026.

U prvom krugu priprema za Europsko prvenstvo hrvatska reprezentacija još nije kompletna. Značajno je pomlađena, što je prilika izborniku Daguru Sigurdssonu da isproba igrače koji nisu nužno u prvom planu.

U tom kontekstu očekivanja od pripremnog ogleda sa Sjevernom Makedonijom (nedjelja, 20:30 u Poreču) nisu prevelika. Naime, od onih koji su osvojili svjetsko srebro u siječnju ove godine, u Poreču će za Hrvatsku igrati samo trojica – Filip Glavaš, Ivano Pavlović i Josip Šimić.

Sjevernu Makedoniju vodi legendarni Kiril Lazarov, jedan od najboljih igrača svijeta svih vremena.

U 15 međusobnih susreta do sada Hrvatska je slavila 12 puta. Tri pobjede ima Sj. Makedonija. Posljednja je bila prije 21 godine u Skoplju, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Europsko prvenstvo 2026. igra se u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj od 15. siječnja do 1. veljače. Hrvatska je smještena u skupinu E sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, dok je Sjeverna Makedonija u skupini B s Danskom, Portugalom i Rumunjskom.