Završena je prva runda NBA doigravanja, evo svih parova konferencijskih polufinala i rasporeda utakmica

AP Photo/Gerald Leong via Guliver Images

Pobjedom Clevelanda nad Torontom u sedmoj utakmici kompletirana je prva runda doigravanja NBA lige. Donosimo sve parove nastavka natjecanja i rasporede prvih utakmica.

Detroit – Cleveland i New York – Philadelphia na Istoku te Oklahoma – LA Lakers i Minnesota – San Antonio na Zapadu preostali su parovi doigravanja NBA lige.

Gledajući položaj nositelja, favorite su u prvoj rundi iznenadili samo Philadelphia (Boston) i Minnesota (Denver). Vidjeli smo tri sedme utakmice i povijesni preokret Sixersa protiv Celticsa nakon 1-3, a najuvjerljiviji bili su prvaci iz OKC-a koji su s 4-0 prošli Phoenix.

Sada, dakle, kreću konferencijska polufinala, a prvi će na parket u noći s ponedjeljka na utorak po hrvatskom vremenu New York – Philadelphia (2:00) te San Antonio – Minnesota (3:30).

U noći s utorka na srijedu na rasporedu su okršaji Detroit – Cleveland (1:00) i Oklahoma – Los Angeles (2:30).

