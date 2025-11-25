Partizan porazio Nexe u Beogradu i zakomplicirao situaciju u skupini Europske lige

Podijeli :

U pretposljednjem kolu EHF Europske lige Nexe je gostovalo kod Partizana u Beogradu. Pobjedom bi osigurali prolaz u sljedeću fazu, a do toga Našičani ipak nisu došli. Partizan je na kraju slavio s 30:27 te je preskočio Nexe u skupini H pred posljednje kolo.

Nije dobro krenulo za Nexe u Beogradu jer je nakon manje od polovice prvog poluvremena Partizan odjurio na 7:2. Uspjelo se Nexe probuditi do kraja prvog dijela te su smanjili zaostatak na -3 (15:12).

Nije uspio hrvatski viceprvak doći do izjednačenja iako su se bili primaknuli na 16:15. Srpski sastav uspio je izdržati do kraja te su slavili s 30:27. Partizan je tako preskočio Nexe na tablici te su privremeno skočili na vrh sa šest bodova. Može ih preskočiti Kadetten koji gostuje kod Ademara u Španjolskoj od 20 sati i 45 minuta.

U posljednjem kolu Nexe će ugostiti Ademar dok će Partizan gostovati u Švicarskoj kod Kadettena. Ono što je dobro za Nexe je što su u Beogradu izgubili manje od osam razlika (30:22 u Našicama) te imaju bolji međusobni omjer od Partizana. Tako će im pobjeda u posljednjem kolu donijeti prolaz u osminu finala Europske lige.